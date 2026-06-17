«Ο Βιντορέτα πιθανός αντικαταστάτης του Ναβάρο για τον πάγκο της Μάλαγα»

Ο Τσους Βιντορέτα φαίνεται να είναι ο υποψήφιος αντικαταστάτης του Ίμπον Ναβάρο στον πάγκο της Μάλαγα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα.

Έπειτα από το «διαζύγιο» του Ίμπον Ναβάρο με τη Μάλαγα, η ισπανική ομάδα βρίσκεται στην αναζήτηση του νέου της προπονητή και ο Τσους Βιντορέτα αποτελεί βασικός υποψήφιος.

Σύμφωνα με το «Radio MARCA Málaga», ο πρώην τεχνικός της Τενερίφη που αποδεσμεύτηκε μετά από 10ετή θητεία, ενδιαφέρεται να... μετακομίσει στη Μάλαγα και να δώσει προτεραιότητα στην ομάδα της Ουνικάχα, έναντι άλλων προτάσεων.

Μάλιστα η Σαραγόσα ήταν η πρώτη υποψήφια για να αποκτήσει τον Βιντορέτα, όμως από τη στιγμή που υπάρχει πρόταση της Μάλαγα, τότε αυτομάτως αλλάζουν όλα τα δεδομένα, σχετικά με το μέλλον του Ισπανού τεχνικού.

Θυμίζουμε ο Βιντορέτα... οδήγησε την Τενερίφη μέχρι την κατάκτηση του BCL το 2017 και 2022.