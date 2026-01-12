Η επίδραση του Τσάβι Πασκουάλ στη Μπαρτσελόνα είναι μεγάλη και αποτυπώνεται στη ραγδαία βελτίωση που παρουσιάζουν αρκετοί παίκτες της ομάδας που ήταν... ξεχασμένοι.

Η Μπαρτσελόνα επί των ημερών του Ζοάν Πενιαρόγια στηρίζονταν κατά κύριο λόγο σε μια πεντάδα που αποτελούσε το ασφαλές καταφύγιο του, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που δεν ήταν και λίγες.

Οι Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι ήταν οι εγγυητές της σταθερότητας στο παιχνίδι των «Μπλαουγκράνα», που παρουσίαζε πολλά προβλήματα, καθώς αρκετοί παίκτες ήταν είτε... ξεχασμένοι, είτε είχαν παραγκωνιστεί με απόφαση του προπονητή.

Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι αυτή η πεντάδα δεν ήταν πάντα διαθέσιμη. Οι τραυματισμοί άφηναν συχνά έναν ή περισσότερους παίκτες εκτός 12αδας, με αποτέλεσμα η εικόνα της ομάδας να γίνεται «εύθραυστη». Ακόμη και όταν όλοι ήταν διαθέσιμοι η Μπαρτσελόνα έδειχνε να μην έχει βάθος και αντοχή για να ανταπεξέλθει ειδικά σε αγώνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ είχαν περιορισμένο ρόλο. Παρέμεναν χρήσιμοι, αλλά χωρίς να απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ζοάν Πενιαρόγια. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ ήταν διαρκώς στο επίκεντρο της κριτικής, ενώ ο Μάιλς Νόρις, ο Γιουσούφα Φαλ και ο Τζόελ Πάρα αναζητούσαν μια θέση στο rotation τη στιγμή που ο Μάιλς Κέιλ περνούσε σχεδόν απαρατήρητος.

Η εικόνα αυτή άλλαξε άρδην με την άφιξη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, ως αντικαταστάτη του Ζοάν Πενιαρόγια. Ο έμπειρος τεχνικός απέδειξε με τη δουλειά του και χωρίς να κάνει μεταγραφές πως το πρόβλημα δεν ήταν το ρόστερ, για να «ξεκλειδώσει» τη Μπαρτσελόνα. Άνοιξε το rotation, όχι μόνο αυξάνοντας τα λεπτά συμμετοχής περισσότερων παικτών, αλλά βελτιώνοντας και την ποιότητα αυτών των λεπτών. Η εμπιστοσύνη προς τους παίκτες του πάγκου είναι πλέον εμφανής.

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από αυτή την αλλαγή είναι ο Μάιλς Νόρις. Ο Αμερικανός άσος, που επί των ημερών του Πενιαρόγια είχε μηδαμινό ρόλο στην Liga Endesa, έκανε ουσιαστικά το... ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τον Τσάβι Πασκουάλ και μετρά κατά μέσο όρο 9 πόντους κατά μέσο όρο. Παράλληλα, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο ισπανικό πρωτάθλημα (25 ανά αγώνα), ενώ σουτάρει με αξιοπιστία από την περιφέρεια (36%).

Στην EuroLeague η βελτίωσή του είναι εξίσου αισθητή. Από 3 πόντους μέσο όρο, σε 7,5 λεπτά συμμετοχής επί των ημερών του Πενιαρόγια, έχει ανέβει στους 5,3 πόντους σε 12,7 λεπτά συμμετοχής με τον Πασκουάλ. Ανάλογη πρόοδο παρουσιάζει και ο Γιουσούφα Φαλ, ο οποίος δείχνει πιο σταθερός και σίγουρος για τον ρόλο του.

Εκείνος ωστόσο που έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο είναι ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει το ρόλο του στο νέο αγωνιστικό πλάνο. Ο Ισπανός διεθνής έχει αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του και την απόδοσή του, σημειώνοντας 19 πόντους και παίρνοντας 7 ριμπάουντ (26 PIR) απέναντι στη Μπιλμπάο στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος.

«Ο Τσάβι Πασκουάλ με βοηθάει σε όλα, στη βελτίωση, στην αυτοπεποίθηση, στο να μαθαίνω νέα πράγματα» εξήγησε ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ εξηγώντας την κατακόρυφη άνοδο της απόδοσης του.

«Αν θέλουμε να κερδίσουμε, πρέπει να είναι πολύ σημαντικός», τόνισε ο Τσάβι Πασκουάλ για τον Ερνανγκόμεθ, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει το κλειδί για να ενεργοποιήσει όλο το ρόστερ. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον στην 4η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 14-7, ενώ στη Liga Endesa η άνοδος είναι εντυπωσιακή: από την 11η θέση και τις 2 νίκες σε 6 αγώνες, έχει ανέβει στην 3η θέση με συνολικά 8 νίκες.