Μπαρτσελόνα: Διέλυσε τη Γρανάδα με κορυφαίο τον Φαλ
Η Μπαρτσελόνα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, αφού επικράτησε της Γρανάδας με 108-71.
Οι Καταλανοί είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Γιουσουφά Φαλ να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, σημειώνοντας 15 πόντους με 6/9 δίποντα, 3/3 βολές και τέσσερα ριμπάουντ σε 14:44 συμμετοχής.
Από εκεί και πέρα, ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 12 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 11 πόντους και τρία ριμπάουντ, ενώ ο Τζόελ Πάρα πέτυχε 11 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ.
Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/1, 21:45), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 61-34, 86-60, 108-71.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-2
- Βαλένθια 11-3
- Μπαρτσελόνα 11-4
- Μούρθια 10-5
- Μπανταλόνα 10-5
- Τενερίφη 9-6
- Μάλαγα 9-6
- Μπασκόνια 8-5
- Μπιλμπάο 7-8
- Σαραγόσα 6-8
- Γκραν Κανάρια 6-8
- Τζιρόνα 6-8
- Μπρεογκάν 6-9
- Μανρέσα 6-9
- Γέιδα 6-9
- Ανδόρα 4-10
- Μπούργος 3-12
- Γρανάδα 1-14
