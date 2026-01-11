Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γρανάδα, επικρατώντας με 108-71 και έχοντας πρώτο σκόρερ τον Γιουσουφά Φαλ.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, αφού επικράτησε της Γρανάδας με 108-71.

Οι Καταλανοί είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Γιουσουφά Φαλ να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, σημειώνοντας 15 πόντους με 6/9 δίποντα, 3/3 βολές και τέσσερα ριμπάουντ σε 14:44 συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 12 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 11 πόντους και τρία ριμπάουντ, ενώ ο Τζόελ Πάρα πέτυχε 11 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/1, 21:45), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 61-34, 86-60, 108-71.

