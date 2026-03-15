Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα 84-72: Συνεχίζεται ο κατήφορος των μπλαουγκράνα
Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Μπρέογκαν στις 8 Μαρτίου, η Μπαρτσελόνα έφτασε αισίως τις πέντε ήττες στα έξι τελευταία της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.
Η Μπανταλόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια ντέρμπι των Καταλανών με 84-72 με αποτέλεσμα να φτάσει τις επτά ήττες στην Liga Endesa (15-7) και να ισοβαθμήσει στην 3η θέση μαζί με Μούρθια και Μάλαγα.
Ο Κάμερον Χαντ ήταν εκείνος που έκανε την... ζημιά στην Μπαρτσελόνα έχοντας 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Ρίκι Ρούμπιο με 17 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ. «Διψήφιος» ήταν και ο Τόμιτς με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες, την ώρα που ο Χάνγκα είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για τους ηττημένους της Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Ζοέλ Πάρα με 19 πόντους, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κλάιμπερν (13π., 5ριμπ., 4ασ.) και Μπριθουέλα (11π.).
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 42-37, 64-58, 84-72.
