Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την 5η ήττα της στα έξι τελευταία της παιχνίδια, αυτήν την φορά από την Μπανταλόνα στο ντέρμπι της Καταλονίας με 84-72.

Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Μπρέογκαν στις 8 Μαρτίου, η Μπαρτσελόνα έφτασε αισίως τις πέντε ήττες στα έξι τελευταία της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπανταλόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια ντέρμπι των Καταλανών με 84-72 με αποτέλεσμα να φτάσει τις επτά ήττες στην Liga Endesa (15-7) και να ισοβαθμήσει στην 3η θέση μαζί με Μούρθια και Μάλαγα.

Ο Κάμερον Χαντ ήταν εκείνος που έκανε την... ζημιά στην Μπαρτσελόνα έχοντας 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Ρίκι Ρούμπιο με 17 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ. «Διψήφιος» ήταν και ο Τόμιτς με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες, την ώρα που ο Χάνγκα είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους ηττημένους της Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Ζοέλ Πάρα με 19 πόντους, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κλάιμπερν (13π., 5ριμπ., 4ασ.) και Μπριθουέλα (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 42-37, 64-58, 84-72.