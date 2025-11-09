Τζιρόνα - Μπαρτσελόνα 96-78: Νέα ήττα και «σύννεφα» για Πεναρόγια
Ήταν δύσκολη η κατάσταση για τον Πεναρόγια στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και έγινε ακόμα πιο περίπλοκη. Η Μπάρτσα ηττήθηκε με 96-78 από τη Τζιρόνα και έτσι έκανε την 4η ήττα της σε 6 ματς στην Ισπανία, ενώ έχασε και από τη Ρεάλ στη Euroleague. Kαι οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-4 πλέον.
Για τους νικητές ο Μπουσκέτς είχε 18 πόντους και ο Νίνταμ μέτρησε 16. Από την άλλη ο Ερνανγκόμεθ είχε 18 πόντους και 15 ο Λαπροβίτολα.
Πλέον οι Καταλανοί έχουν μπροστά τους στις 12/11 το εκτός έδρας ματς με Μπάγερν και δύο μέρες μετά υποδέχονται τη Βίρτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Πεναρόγια που η θέση του πλέον δεν θεωρείται σίγουρη.
Η βαθμολογία
- Βαλένθια 5-0
- Τενερίφη 5-1
- Μούρθια 5-1
- Μπανταλόνα 4-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-1
- Γέιδα 4-2
- Μάλαγα 3-3
- Μπασκόνια 3-3
- Γκραν Κανάρια 3-3
- Μπιλμπάο 2-3
- Σαραγόσα 2-3
- Μανρέσα 2-3
- Μπαρτσελόνα 2-4
- Μπρέογκαν 2-4
- Ανδόρα 2-4
- Τζιρόνα 2-4
- Μπούργος 1-5
- Γρανάδα 0-5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.