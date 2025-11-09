H Mπαρτσελόνα ηττήθηκε από την Τζιρόνα με 96-78 και ο Πεναρόγια βρίσκεται πλέον σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση για τον Πεναρόγια στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και έγινε ακόμα πιο περίπλοκη. Η Μπάρτσα ηττήθηκε με 96-78 από τη Τζιρόνα και έτσι έκανε την 4η ήττα της σε 6 ματς στην Ισπανία, ενώ έχασε και από τη Ρεάλ στη Euroleague. Kαι οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-4 πλέον.

Για τους νικητές ο Μπουσκέτς είχε 18 πόντους και ο Νίνταμ μέτρησε 16. Από την άλλη ο Ερνανγκόμεθ είχε 18 πόντους και 15 ο Λαπροβίτολα.

Πλέον οι Καταλανοί έχουν μπροστά τους στις 12/11 το εκτός έδρας ματς με Μπάγερν και δύο μέρες μετά υποδέχονται τη Βίρτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Πεναρόγια που η θέση του πλέον δεν θεωρείται σίγουρη.

