Με το ίδιο επώνυμο με τον διάσημο σκηνοθέτη, ο Νίκολα Κουστουρίτσα «σκηνοθετεί» όμως το μέλλον του στο παρκέ. Ο 16χρονος της Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία με το ντεμπούτο του στην ACB.

Στο σινεμά του Εμίρ Κουστουρίτσα, κυριαρχεί ο σουρεαλισμός με έντο το ύφος ενός λαϊκού -θα λέγαμε- πανηγυριού, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο για να αποτυπώσει με αγνή και ρομαντική... παράνοια τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Μπορεί να πρόκεται δυστυχώς για απλή συνωνυμία με τον κορυφαίο Βοσνιοσέρβο σκηνοθέτη και επίτιμο δημότη της Σίφνου, ωστόσο στην Καταλονία, ο 16χρονος Νίκολα Κουστουρίτσα φαίνεται να γράφει το δικό του σενάριο και να σκηνοθετεί τη δική του καριέρα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

🗓️ 𝙐𝙣𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤



Con 16 años, 5 meses y 12 días, NIKOLA KUSTURICA es el jugador más joven en debutar con el @FCBbasket en la historia de la #LigaEndesa 💫



📺 @DAZN_ES | @FCBbasket | #LigaEndesa pic.twitter.com/vHb9dDEjZX October 12, 2025

Ο 16χρονος Σέρβος έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των «Μπλαουγκράνα» που αγωνίζεται στην ACB, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε εδώ και έντεκα χρόνια. Παρότι η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα «σοκ» από τη Γέιδα με 91-86, η βραδιά είχε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, ο Ζοάν Πενιαρόγια έδωσε εντολή αλλαγής και το όνομα Νίκολα Κουστουρίτσα γράφτηκε για πρώτη φορά στο... σενάριο της μεγάλης σκηνής.

Σε ηλικία 16 ετών, 5 μηνών και 12 ημερών, ο νεαρός φόργουορντ μπήκε στο παρκέ και πέρασε στη συλλογική μνήμη των «Μπλαουγκράνα», ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έρικ Βίλα (16 ετών, 6 μηνών και 29 ημερών) από το 2014. Ένα πέρασμα 46 δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να γίνει ιστορία.

Το παιδί «θαύμα»

Ο Κουστουρίτσα ήρθε στη Βαρκελώνη ως παιδί-θαύμα από τη Σερβία και μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να μετατρέψει το όνομά του από ψίθυρο σε υπόσχεση. Το φετινό καλοκαίρι, το όνειρο πήρε σάρκα και οστά: πρωταθλητής Ευρώπης U16 με τη Σερβία και MVP της διοργάνωσης, έχοντας μέσους όρους 20 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Η Μπαρτσελόνα τού έδωσε ήδη ευκαιρίες στην προετοιμασία, με συμμετοχές απέναντι σε Παρί και Τζιρόνα, πριν έρθει η μεγάλη στιγμή του επίσημου ντεμπούτου. Με ύψος 2.02, ευελιξία που του επιτρέπει να παίζει από «3» μέχρι «4» και αίσθηση του παιχνιδιού που θυμίζει βετεράνο, ο Κουστουρίτσα δείχνει να κατανοεί τη «γλώσσα» του μπάσκετ όπως ο συνοπώνυμός του κατανοεί τη γλώσσα της εικόνας.

«Είναι 16 ετών, πέρασε για πρώτη φορά δύο εβδομάδες προπόνησης με την πρώτη ομάδα και είναι πολύ ταλαντούχος. Ήταν MVP του Ευρωπαϊκού, έχει τα απαραίτητα προσόντα για να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Αν δεν εκτροχιαστεί, θα γίνει σπουδαίος παίκτης», έχει πει ο κόουτς Πενιαριόγια για εκείνον.

«Νιώθω πολύ καλά και χαρούμενος που είμαι με την πρώτη ομάδα. Είναι μια τεράστια εμπειρία και ευχαριστώ τον κόουτς και το τεχνικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη. Τώρα πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά», είπε ο Νίκολα μετά το ιστορικό του ντεμπούτο.

Και κάπως έτσι, ο Κουστουρίτσα της Μπαρτσελόνα γράφει το δικό του «Underground» μέσα στο παρκέ. Ο Εμίρ Κουστουρίτσα κινηματογράφησε τη ζωή σαν μια μεγάλη γιορτή. Ο Νίκολα, με το ίδιο επίθετο και το ίδιο ταλέντο στη δημιουργία, δείχνει πως μπορεί να τη «σκηνοθετήσει» πάνω στο παρκέ με το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα να είναι η πρώτη σκηνή ενός πολλά υποσχόμενου έργου.