Οι παίκτες της Μονακό πήραν τις εγγυήσεις που χρειαζόντουσαν και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις προπονήσεις και να ετοιμαστούν για τις ερχόμενες αναμετρήσεις.

Η Μονακό τις τελευταίες ημέρες πέρναγε δύσκολες ώρες με τα οικονομικά προβλήματα να είχαν γίνει πρώτο θέμα στον γαλλικό σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της Μονακό, παρέμειναν απλήρωτοι και σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα τα χρωστούμενα φαίνεται να ξεπερνούσαν τους δύο μήνες. Οι εκπρόσωποι της ομάδας κλήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για ακρόαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της L'Equipe το χρέος της Μονακό υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλους φτάνει και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ένα καινούργιο δημοσίευμα που ήρθε στο προσκήνιο από την κορυφαία γαλλική εφημερίδα αναφέρει, πώς μέλος της Κυβέρνησης των Μονεγάσκων εγγυήθηκε ότι το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών φτάνει στο τέλος του και οι παίκτες αλλά και οι προπονητές θα λάβουν τα ποσά που τους χρωστάει ο σύλλογος.

Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως σταματάει η απεργία και οι προπονήσεις θα συνεχιστούν κανονικά και τα ερχόμενα παιχνίδια θα διεξαχθούν με την πρώτη ομάδα. Αρχής γενομένης, η αναμέτρηση κόντρα στη Σολέ (08/02, 20:00) για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, φαίνεται να μπαίνει σε μια σειρά μετά από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική είναι και η βοήθεια της LNB (γαλλικό πρωτάθλημα), που πήρε την απόφαση να χορηγήσει τη Μονακό, μέχρι να βρεθεί η λύση με τον πρόεδρο της ομάδας.