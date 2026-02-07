Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν από τους καλύτερους του Virginia Tech ωστόσο η ομάδα του γνώρισε την ήττα από το NC State με 73-82.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ ήταν «πενταδάτος» και αγωνίστηκε 34 λεπτά στο παιχνίδι, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του.

Ο «Νίο» τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 14 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2/4 βολές, ενώ «γέμισε» επίσης την στατιστική του με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ αλλά και 5 λάθη.

Με αυτήν την ήττα οι Hokies του Αβδάλα έχουν 16-08 ρεκόρ και βρίσκονται στην 9η θέση της Atlantic Coast Conference.