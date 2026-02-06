Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη βαδίζει σε «τεντωμένο σκοινί» σύμφωνα με δημοσίευμα της L’ Equipe.

Από τη στιγμή που τα οικονομικά προβλήματα έγιναν πρώτο θέμα στο Μονακό, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη αγωνιστικά, όσο μεγάλη προσπάθεια και αν έκανε ο Έλληνας τεχνικός.

Μια ομάδα που παρέδιδε μαθήματα σύγχρονου μπάσκετ και αυτοματισμών, που την έφερναν στην πρώτη τριάδα της Euroleague με εξαιρετικά αποτελέσματα, πλέον δείχνει αρκετά ευάλωτη και «φτωχή» σε ρόστερ, καθώς δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και παίκτες που τραυματίζονται (περίπτωση Κεβάριους Χέιζ) δεν αντικαθίστανται.

Οπότε είναι απολύτως λογικό να χάνει διαρκώς έδαφος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς ως τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ και τα προβλήματα γιγαντώνονται καθημερινά.

Δημοσιεύματα από τη Σερβία κάνουν λόγο για σκέψεις των παικτών να προχωρήσουν σε απεργία, κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας, Φιλίπ Οσέρ, μιλώντας σε γαλλικά μέσα εξήγησε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι μονεγάσκοι.

Ωστόσο, ένα δημοσίευμα της L'Équipe δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα, καθώς όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η κορυφαία γαλλική εφημερίδα η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας κλήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για ακρόαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της L'Equipe το χρέος της Μονακό υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλους φτάνει και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι το Πριγκιπάτο αναλαμβάνοντας άμεσα τη διοίκηση της ομάδας. Κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν τα αδιέξοδα για μια ομάδα που φτιάχτηκε από τον Βασίλη Σπανούλη για να πρωταγωνιστήσει στη Euroleague και οδηγείται στη διάλυση εκ τω έσω...

