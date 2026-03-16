Χολ για Φενέρμπαχτσε: «Να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού»

Ο Ντόντα Χολ αναλύει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη (17/3, 21:15) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Τρίτης (17/3, 21:15) για την εξ αναβολής 14η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ντόντα Χολ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των «ερυθρολεύκων» για την αναμέτρηση. Ο δυναμικός σέντερ αναφέρθηκε στην τουρκική ομάδα και κάλεσε τον κόσμο να δώσει την ενέργειά του στον ίδιο και τους συμπαίκτες του, ώστε να φτάσουν στη νίκη.

- Την τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τη Φενέρ ήσουν μόνος σου στην γραμμή των ψηλών και τους ένιωσες για τα καλά. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε στην αυριανή αναμέτρηση;

«Ειλικρινά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και πιο physical και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Να το απολαύσουμε και να παίξουμε ομαδικά. Έτσι πιστεύω ότι θα είμαστε ΟΚ και θα αφήσουμε πίσω το κακό παιχνίδι που είχαμε στο Μονακό».

- Όλοι συνεχίζουν να σας ρωτάνε για τη χημεία που έχετε οι 3 σέντερ του Ολυμπιακού. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν μαθαίνοντας τους καλύτερα μετά από αυτούς τους μήνες, υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που έχουν οι άλλοι δύο και «ζηλεύεις».

«Δεν ζηλεύω κάτι για να είμαι ειλικρινής (γέλια). Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλοι μας φέρνουμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή τριάδα, φέρνουμε διαφορετικά πράγματα και πρέπει να το απολαμβάνουμε και όπως είπα και πριν, να παίζουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού».

- Θα ήθελες να στείλεις το δικό σου μήνυμα στον κόσμο; Το ΣΕΦ θα είναι για ακόμη μια φορά κατάμεστο αύριο.

«Ανυπομονώ να μας δώσουν την ενέργειά τους όπως κάνουν πάντα. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι μαζί και πάμε να πάρουμε τη νίκη».

