Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση προς το πρόσωπο του Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε του Κύπελλο Ελλάδος για το 2026.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και πριν την έναρξη του δεύτερου για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Ματίας Λεσόρ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού πάνω από τη φυσούνα.

Συγκεκριμένα, φίλαθλος των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε ρατσιστική επίθεση προς τον Λεσόρ, κάνοντας ήχους μαϊμούς προς εκείνον με τον παίκτη να ενημερώνει τις αρχές για να επέμβουν.

Όπως αναφέρεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού: «Πριν την έναρξη του αγώνα και κατά την είσοδο του Ματίας Λεσόρ στον αγωνιστικό χώρο, οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονταν πάνω από τη φυσούνα φέρονται να έκαναν ήχους μαϊμούς. Η ομάδα ενημέρωσε άμεσα τους διαιτητές για τη ρατσιστική επίθεση. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επαναλήφθηκε τόσο κατά την αποχώρηση του παίκτη στο ημίχρονο όσο και πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε μάλιστα το γεγονός στους διαιτητές.