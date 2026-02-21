Ο Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, με τον Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις να κάνει αισθητή την παρουσία του στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος βρέθηκε μόνος του στο γήπεδο σχεδόν τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ και έκανε προθέρμανση υπό τους ήχους κλασικής μουσικής, έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, επικράτησε στις δύο μονομαχίες του με τον Σάσα Βεζένκοβ και, στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε το μις-ματς με τον Φουρνιέ, τελειώνοντας τη φάση κοντά στο καλάθι για το 19‑25 στο 13’.