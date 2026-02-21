Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ μετά το τέλος του ημιχρόνου στον τελικό του Κυπέλλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Ματίας Λεσόρ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού πάνω από τη φυσούνα.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν ότι έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και λίγο μετά την επιστροφή του στο παρκέ για την έναρξη του β' μέρους.

Εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε και η ένταση.