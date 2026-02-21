Παναθηναϊκός: Καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Ματίας Λεσόρ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού πάνω από τη φυσούνα.
Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν ότι έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και λίγο μετά την επιστροφή του στο παρκέ για την έναρξη του β' μέρους.
Εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε και η ένταση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.