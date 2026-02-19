Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την εύκολη πρόκριση του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά με 30άρα απέναντι στον ΠΑΟΚ, το τελείως διαφορετικό mindset των «πρασίνων» και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος έδειξε με το «καλημέρα» την ποιότητα του.

Φαντάζομαι όλος ο κόσμος περίμενε την πρώτη εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη θα μου πείτε ότι υπήρχε ο ΠΑΟΚ στην αντίπερα όχθη του παρκέ και ότι διακυβευόταν μία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οπότε και το ενδιαφέρον θα έπρεπε να ήταν στραμμένο στο 100% στο παιχνίδι και σε δεύτερη φάση στον Αμερικανό φόργουορντ.

Συμφωνώ. Ειδικά με το πρόσωπο που είχαν παρουσιάσει οι «πράσινοι» στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, ήταν λογικό και επόμενο να υπήρχε μια μικρή επιφύλαξη. Αν και ο Άταμαν το είχε πει και ήταν ξεκάθαρος. Άλλο το mindset σ’ ένα παιχνίδι χωρίς την παραμικρή ουσία από τη στιγμή που είχε ήδη χαθεί το αβαντάζ της έδρας στα playoffs και τελείως διαφορετικό σ’ έναν θεσμό όπου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Έστω και αν αυτός είναι ο μικρότερος σε σημασία. Δεν παύει να είναι ένας τίτλος ο οποίος θα προστεθεί στο παλμαρέ της ομάδας που θα το κατακτήσει.

Ο Παναθηναϊκός τι έκανε στον προημιτελικό; Τον τελείωσε από τα… αποδυτήρια του κλειστού στη Νέα Αλικαρνασσό. Μπήκε στο παρκέ με την δέουσα σοβαρότητα, ήταν συγκεντρωμένος και έκοψε από πολύ νωρίς τον βήχα στον ΠΑΟΚ. Ούτε που τον άφησαν οι παίκτες του Άταμαν να προλάβει να σκεφτεί ότι ίσως και να προσπαθήσει να γίνει ανταγωνιστικός. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος. Τελεία.

Δεν πιστεύω ότι αξίζει να γίνει κάποια μπασκετική ανάλυση στο συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο έκλεισε με το «τριφύλλι» στους 101 πόντους και με 30 πόντους διαφορά νίκη. Και στο ημίχρονο να είχε 19/26 σουτ, εκ των οποίων 7/10 τρίποντα. Ούτε που πρόλαβαν οι Θεσσαλονικείς να πάρουν ανάσα. Οπότε για ποιο ματς να μιλάμε και τι θα μπορούσε να σκαλίσει κάποιος όσον αφορά την τακτική. Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν η μέρα με τη νύχτα, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση και να δείχνει την απόλυτη συγκέντρωση μετά το κάζο με τον Κολοσσό.

Τα φώτα στον Χέιζ-Ντέιβις

Με μαθηματική ακρίβεια την μερίδα του λέοντος και του ενδιαφέροντος θα έκλεβε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η αποστολή εξετελέσθη και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Για να μην παρεξηγηθώ:

Με τον ΠΑΟΚ δεν έδειξε ότι είναι μεγάλος παίκτης. Αυτό το ξέραμε. Αυτό που έδειξε και για το οποίο ο Άταμαν μπορεί να χαμογελάει στην άκρη του πάγκου, είναι τόσο ο βαθμός ετοιμότητάς του σ’ ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον, όσο και η αγωνιστική του και σωματική του κατάσταση. Αν και είχε να πατήσει παρκέ περίπου έναν μήνα, ο Χέιζ-Ντέιβις μπήκε στο ματς σαν να ήταν… έτοιμος από πάντα.

Άλλωστε εάν ένας παίκτης είναι καλός, έμπειρος, ταλαντούχος και πρωτοκλασάτος, μπορεί και ξέρει τι να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ακόμη και αν αποτελούσε μέλος του Παναθηναϊκού μόλις 48 ώρες πριν από το ντεμπούτο του. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση και το leadership που έχει.

Χαρακτηριστική είναι μια εικόνα που μπήκε μέσα στο παρκέ μόλις έγινε διακοπή για τάιμ άουτ προκειμένου να δείξει στον Ρισόν Χολμς μια θέση άμυνας και πώς να κινείται στον χώρο. Εκτός από τα δεδομένα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, είναι και ο παίκτης ο οποίος δεν θα κρυφτεί, θα βγει μπροστά, θα γίνει vocal και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα και τους συμπαίκτες του.

Ο Χέιζ-Ντέιβις θα ανεβάσει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του

Για να πω την πάσα μου αλήθεια και γνωρίζοντας τον τρόπο που λειτουργεί ο Άταμαν, περίμενα να τον δω λίγο περισσότερο στο παρκέ. Όχι 16 λεπτά που αγωνίστηκε αλλά 20-22 λεπτά. Όμως δεν χρειάστηκε. Εάν το ματς ήταν (πιο) κλειστό ίσως και να έμενε περισσότερο στο παρκέ, δεν υπήρχε λόγος. Το θέμα είναι να πάρει ρυθμό, να «βρεθεί» με τους συμπαίκτες του, να μάθει τα plays και στη συνέχεια τα πάντα θα βρουν τον δρόμο τους.

Ακόμα και έτσι ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε 12 προσπάθειες στο πρώτο του παιχνίδι, σκόραρε 16 πόντους και αν μη τι άλλο άφησε πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας. Και στα παιχνίδια του Κυπέλλου και στη συνέχεια του ελληνικού πρωταθλήματος θα δίνει περισσότερες ανάσες στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είχε αφήσει την ανάσα του στο παρκέ.

Παράλληλα ο Ντίνος Μήτογλου θα περάσει στο «πέντε» και θα αποτελέσει τον δεύτερο σέντερ της ομάδας εάν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Ρισόν Χολμς θα είναι ο πρώτος και ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα έχει «χώρο» στην εξάδα των ξένων.

Και δεδομένα ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ «πατούσε» καλύτερα παίζοντας και με πολύ καλύτερη ψυχολογία. Και φάνηκε. Ασχέτως εάν αστόχησε σε κάποια (φαινομενικά πάντα) εύκολα layups. Τα πάντα μπαίνουν και τα πάντα χάνονται.

Ο Γιαννακόπουλος που δεν τα παράτησε ποτέ

Επιστρέφοντας στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα πω ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό ως… Άγγελος (ή Nigel παραφράζοντας το Angel) εξ ουρανού. Βασικά όχι ακριβώς ως άγγελος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή και παράλληλα το front office της ομάδας δούλεψε σωστά, μεθοδικά και διακριτικά την περίπτωσή του, για την οποία σας είχε αποκαλύψει σχετικά το Gazzetta όσον αφορά την πράσινη ρελάνς.

Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου στην εκπομπή Glass Floor by Novibet. Όντως ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα πρέπει να θεωρείται ως ο MVP της σεζόν έως τώρα. Απλούστατα δεν τα παράτησε ποτέ και έκανε ό,τι χρειαζόταν και είχε ανάγκη η ομάδα ανά πάσα ώρα και στιγμή ώστε να παραμείνει μέσα στους υψηλούς της στόχους. Και σίγουρα εάν κάποιος πιστεύει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην ομάδα, αυτός είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Από εκεί και πέρα, αν ο Αμερικανός φόργουορντ αποδειχθεί «Άγγελος εξ ουρανού» θα το δείξουν τόσο το βραχυπρόθεσμο, όσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει πολύ καλά τι παίκτη και τι μπορεί να του δώσει. Και αν αρχίσει να «δένει» ο Ρισόν Χολμς και να είναι τόσο αποφασιστικός και με περίσσια ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ και ο Ματίας Λεσόρ αρχίσει να επιστρέφει στην ενεργό δράση, τότε οι «πράσινοι» θα έχουν πολλούς λόγους να χαμογελούν στη συνέχεια.

Δεν ξέρω εάν κατακτήσουν το Κύπελλο. Πάντως φαβορί δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί βάσει φόρμας το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και αν πάει σε πράσινα χέρια, επιμένω και λέω ότι απλά θα ανεβάσει την ομάδα ψυχολογικά και ότι θα πανηγυριστεί για 2-3 ημέρες. Σε ένα μήνα θα έχουν ξεχαστεί τα πάντα. Θα μείνει μόνο η αγωνιστική εικόνα και σε ΑΥΤΗΝ ακριβώς πρέπει να υπάρξει σταθερότητα από εδώ και στο εξής.