Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή - Ποιοι έμειναν εκτός

Ευτυχία Οικονομίδου
sloukas_shorts_intime

bet365

O Εργκίν Άταμαν έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή στο πλαίσιο του Final 8 του Κυπελλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχια Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας στο πλαίσιο του Fina 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (19/02, 20:00).

Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε μία αλλαγή στην εξάδα των ξένων σε σχέση με την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αλλάζοντας τον Τσέντι Όσμαν και δίνοντας τη θέση του στον Τι Τζέι Σορτς.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Nigel… εξ ουρανού
image

Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα