Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή - Ποιοι έμειναν εκτός
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχια Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας στο πλαίσιο του Fina 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (19/02, 20:00).
Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε μία αλλαγή στην εξάδα των ξένων σε σχέση με την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αλλάζοντας τον Τσέντι Όσμαν και δίνοντας τη θέση του στον Τι Τζέι Σορτς.
Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.
