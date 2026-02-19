O Εργκίν Άταμαν έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή στο πλαίσιο του Final 8 του Κυπελλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχια Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας στο πλαίσιο του Fina 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (19/02, 20:00).

Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε μία αλλαγή στην εξάδα των ξένων σε σχέση με την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αλλάζοντας τον Τσέντι Όσμαν και δίνοντας τη θέση του στον Τι Τζέι Σορτς.

Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.