Φενέρ: Έβγαλε μπλούζες με το καλάθι νίκης του Μπόλντγουιν απέναντι στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ηττηθεί στο Telekom Center Athens από τη Φενέρ με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν ο οποίος μετά το τέλος πανηγύρισε στεκόμενος στο logo των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά.
Το γεγονός αυτό εξόργισε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος... όρμησε κατά πάνω του για να ζητήσει τον λόγο αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων αποφεύχθηκαν τα... χειρότερα στην ένταση που είχε δημιουργηθεί.
Πάντως η Φενέρ επέλεξε να βγάλει μπλουζάκια στην μπουτίκ της ομάδας με την συγκεκριμένη φάση, όπου φαίνεται καθαρά ο Μπόλνγουιν τη στιγμή που σκοράρει κόντρα στους πράσινους.
Yeni tasarım, aynı zafer ruhu!💪— Fenerium (@fenerium) February 19, 2026
Baldwin Zafer Tişörtleri yeni eklenen sarı tasarımıyla şimdi Stat Mağazaları ve https://t.co/I8VJd3BiZV’da! 💛💙
🔗 https://t.co/9XwBlwE3hC pic.twitter.com/Em3kV5MZOy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.