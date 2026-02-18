Μήτογλου: «Καθίσαμε πάρα πολλές ώρες και βρήκαμε ξεκάθαρα την αιτία που έφταιγε»

O Ντίνος Μήτογλου μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για τον δικό του ρόλο στην ομάδα, αλλά και την προσθήλη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός πήρε εμφατική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου καθώς διέλυσε τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό με 101-71 με εξαιρετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ντεμπούτο του.

Θετική ήταν και η εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ επιστρέφοντας στα πειστικά παιχνίδια. Στις δηλώσεις του μετά το ματς, μίλησε για την αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα από τον Κολοσσό, την προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις, αλλά και τη δική του χρησιμοποίηση στη θέση «5».

Αναλυτικά

Για τη νίκη: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βγάλαμε μια αντίδραση, βάλαμε το κορμί μας και βγάλαμε ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια γενικά και μακάρι να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθοςκαι ενέργεια».

Για την αντίδραση συγκριτικά με το ματς κόντρα στον Κολοσσό: «Η αλήθεια είναι πως με τον Κολοσσό ήταν ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι για εμάς το οποίο μετά το αναλύσαμε και είδαμε ξεκάθαρα τι φταίει. Δεν μπορώ να σας πω τους λόγους, το θέμα είναι όμως πως μετά κάτσαμε όλοι μαζί και μιλήσαμε, παίκτες και προπονητές για να καταλάβουμε τί φταίει. Από ότι είδατε σήμερα βγάλαμε μια πάρα πολύ καλή αντίδραση και τα προηγούμενα παιχνίδια συμβαίνουν ξεκάθαρα για να μαθαίνουμε και να βλέπουμε τί κάναμε λάθος. Τώρα συνεχίζουμε, τώρα ξεκινούν τα ωραία παιχνίδια και θεωρώ οτι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι».

Για την προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις: «Είναι ένας εξ;αιρετικός παίκτης, με μεγάλη καριέρα, έχει κατακτήσει τίτλους και προσωπικές διακρίσεις αλλά πάνω από όλα είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένα πάρα πολύ καλό παιδί εγώ αυτό έχω διακρίνει από τις πολύ λίγες ώρες που έχουμε περάσει μαζί. Θα μας βοηθήσει πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και αυξάνει πολύ τον ανταγωνισμό».

Για την αλλαγή της εικόνας του Παναθηναϊκού: «Δεν είναι ότι μπαίνουμε στο παιχνίδι και θελουμε να χάσουμε, πάντα δίνουμε ότι μπορούμε. Η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γενικά και θα υπάρχουν πολλά σκαμπανεύασματα, αυτό είναι φυσιολογικό. Είμαστε μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, καλούς παίκτες, έχουμε προσωπικότητα οπότε πολλές φορές αυτά είναι ή του ύψους ή του βάθους. Δεν έχω να πώ κάτι για αυτό ήταν απλά ένα κακό παιχνίδι και ένα κακό timing και όπως είπα το αναλύσαμε, καθίσαμε πάρα πολλές ώρες και βρήκαμε ξεκάθαρα την αιτία που έφταιγε».

Για τη χρήση του στη θέση “5”: «Αρκεί να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Κανένα πρόβλημα».