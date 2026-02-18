Ο Παναθηναϊκός πήρε εμφατική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου καθώς διέλυσε τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό με 101-71. Εξαιρετικό ντεμπούτο ο Χέιζ-Ντέιβις (16π.), σούπερ εμφάνιση ο Χολμς (21π.).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Πιο εύκολα και από τον πιο αισιόδοξο φίλο της ομάδας πήρε ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου!

Οι «πράσινοι» έκαναν... φύλλο και φτερό τον ΠΑΟΚ, κάτι που φαίνεται και από το τελικό σκορ. Φυσικά ο Εργκίν Άταμαν θα κρατήσει το ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έδειξε να βρίσκεται... καιρό στους «πράσινους» χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής.

Επιβλητικός στη ρακέτα ήταν ο Ρισόν Χολμς στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε καθώς μέτρησε 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους πράσινους ήταν επίσης οι Ναν (14π.) και Όσμαν (10π.), με τον Άταμαν να χρησιμοποιεί σχεδόν σε όλη την τελευταία περίοδο τους παίκτες από το δεύτερο rotation.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Απολύτως συγκεντρωμένος μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παρκέ του κλειστού τη Νέα Αλικαρνασσό και θέλησε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του. Και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Με τον Ρισόν Χολμς (9π., 3/3διπ., 3/3β.) να εκμεταλλεύεται τις ασίστ του Κέντρικ Ναν και τον Αμερικανό σκόρερ να ξεκινάει πολύ καλά το ματς (8π.-5ασ.) οι «πράσινοι» σημειώσαν 31 πόντους στο δεκάλεπτο και βρέθηκαν να ελέγχουν από νωρίς το σκορ (31-20) έχοντας 5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 9/9 βολές, την ώρα που ο «δικέφαλος» είχε μετρήσει 6/13 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 2/5 βολές. Μάλιστα 11 πόντους είχε σημειώσει ο Μπριν Ταϊρί.

Έκτοτε τα φώτα της δημοσιότητας συγκέντρωσε, δικαιωματικά, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος φρόντισε με το «καλημέρα» της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του. Βοήθησε προκειμένου οι «πράσινοι» να γίνουν ακόμα πιο κυριαρχικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ (7 πόντοι σε 8:33 λεπτά) και να εκτοξεύσουν την διαφορά στους 20 πόντους (47-27) πριν κλείσει το ημίχρονο στο +25 για την ομάδα του Άταμαν (57-32).

Οι 57 πόντοι δείχνουν και την εξαιρετική παρουσία που είχε ο Παναθηναϊκός (Χολμς 13π., Όσμαν 10π.) και τα τρομερά ποσοστά ευστοχίας του με 12/16 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 12/13 βολές και 15 ασίστ για 7 λάθη. Την ίδια ώρα ο Ταϊρι είχε σημειώσει τους μισούς πόντους (16π.) του ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο» να μετρούσε 9/17 δίποντα, 2/9 τρίποντα (0/7 στην 2η περίοδο) και μόλις 8/17 βολές με οκτώ τελικές πάσες για επτά λάθη.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο το «τριφύλλι» έριξε στη συνέχεια ρυθμό αλλά διατηρούσε την διαφορά σε τεράστια επίπεδα φτάνοντας την 3η περίοδο και στο +36 (79-43). Αν μη τι άλλο η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ήταν το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι, έχοντας ως μεγάλο κέρδος και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο και έδειξε ότι θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του πράσινου παζλ από εδώ και στο εξής.

Η τελευταία περίοδο ήταν απλά και μόνο τυπική διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άταμαν χρησιμοποίησε παίκτες από το δεύτερο rotation δίνοντας στους «βασικούς» ανάσες ενόψει του ημιτελικού της Πέμπτης (19/02) με αντίπαλο τον Ηρακλή, όπου θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ε ίχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας από το ξεκίνημα του αγώνα δεν έδωσε ΚΑΜΙΑ ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πιστέψει ότι μπορεί, έστω, να γίνει ανταγωνιστικός. Στο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν 12/16 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 12/13 βολές και 15 ασίστ για 7 λάθη, δείγμα και του πόσο εύκολα έλεγξαν το παιχνίδι.

ίχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας από το ξεκίνημα του αγώνα δεν έδωσε ΚΑΜΙΑ ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πιστέψει ότι μπορεί, έστω, να γίνει ανταγωνιστικός. Στο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν 12/16 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 12/13 βολές και 15 ασίστ για 7 λάθη, δείγμα και του πόσο εύκολα έλεγξαν το παιχνίδι. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς, ο οποίος έμοιαζε να μην έχει αντίπαλος στη ρακέτα του ΠΑΟΚ καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Ρισόν Χολμς, ο οποίος έμοιαζε να μην έχει αντίπαλος στη ρακέτα του ΠΑΟΚ καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στο ντεμπούτο είχε 16 πόντους και έδειξε ότι θα είναι κομβικός για τον Παναθηναϊκό από εδώ και στο εξής.

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στο ντεμπούτο είχε 16 πόντους και έδειξε ότι θα είναι κομβικός για τον Παναθηναϊκό από εδώ και στο εξής. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… Κλίβελαντ Μέλβιν και Μπεν Μουρ οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα τους.

Κλίβελαντ Μέλβιν και Μπεν Μουρ οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα τους. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... οι Μπριν Ταίρι και Τίμι Άλεν είχαν από ένα ημίχρονο στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OR DR TR AS ST BL TO PF +/- 5 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Π. 08:33 0 0/0 0/0 0/3 0/3 0 0 0 1 1 0 0 0 -16 8 OSMAN C.* * 18:07 10 5/5 1/1 1/1 2/2 1 2 3 1 0 0 0 2 14 8 HOLMES R.* * 21:14 21 5/6 8/9 0/0 8/9 1 3 4 0 1 1 0 2 25 10 ΣΛΟΥΚΑΣ Κ. 17:33 2 0/0 1/2 0/0 1/2 0 3 3 8 0 0 2 0 10 11 HAYES-DAVIS N. 16:04 16 1/2 3/5 3/7 6/12 0 1 1 0 2 0 2 3 10 17 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 19:48 7 2/2 1/1 1/2 2/3 0 5 5 2 1 0 0 3 14 20 ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ Α. 07:25 2 0/0 1/1 0/0 1/1 0 2 2 0 0 1 0 0 5 22 GRANT J.* * 17:26 7 0/0 2/3 1/2 3/5 1 2 3 3 0 0 0 1 11 25 NUNN K.* * 22:38 14 4/4 2/6 2/3 4/9 1 2 3 6 1 0 4 2 15 27 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. 15:55 7 0/0 2/2 1/1 3/3 0 1 1 6 0 0 0 3 14 41 HERNANGOMEZ J.* * 18:14 5 0/0 1/1 1/2 2/3 1 3 4 1 1 0 1 1 9 44 ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κ. 17:03 10 3/4 2/5 1/1 3/6 2 1 3 0 0 0 1 4 8 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 101 20/23 24/36 11/22 35/58 7 25 32 28 7 2 10 21 134