Όλα όσα έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ και έμοιαζε σα να είναι στην ομάδα καιρό!

Πάτησε παρκέ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και μετά την πρώτη… παγωμάρα, στη συνέχεια βρήκε τον ρυθμό του, δείχνοντας την ποιότητά του στο παρκέ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάτησε παρκέ για κάτι παραπάνω από 16’, έχοντας 16 πόντους και δείχνοντας πως δεν χρειάζεται μεγάλο χρόνο προσαρμογής, ενώ έκανε και πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, όπως φαίνεται και από τα 2 κλεψίματά του, αλλά και από τα τρία φάουλ που έκανε.

Αναλυτικά η στατιστική του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: