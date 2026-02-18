Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε οδηγίες στον Ρισόν Χολμς, ενώ στη συνέχεια είπε συγχαρητήρια στον Ομορούγι για την τάπα που του έκανε.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, στη νίκη της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ με 101-71.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και εκτός από αυτά που έκανε εντός του παρκέ ήταν εξίσου επιδραστικός και όταν δεν έπαιζε. Συγκεκριμένα σε ένα time-out μπήκε μέσα στις τέσσερις γραμμές και έδωσε οδηγίες στον Ρισόν Χολμς.

Επίσης κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, δέχτηκε ένα μπλοκ από τον Ομουρούγι και στη συνέχεια έδωσε συγχαρητήρια στον σέντερ του ΠΑΟΚ για την εντυπωσιακή φάση που έβγαλε.