Τζέιμς για ΤΣΣΚΑ: «Περήφανος για την οικογένειά μου» (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ που έφυγε κακήν-κακώς από την «ομάδα του στρατού» με αποτέλεσμα να συνεχίζει τώρα την καριέρα του στο ΝΒΑ και στους Μπρούκλιν Νετς, όχι μόνο αποθέωσε την ΤΣΣΚΑ, αλλά επικρότησε την επιλογή να πάει η μπάλα στα χέρια του Κλάιμπερν.

«Μην σκύβετε το κεφάλι. Παλέψατε σκληρά. Είμαι περήφανός για την οικογένειά μου εκεί» έγραψε ο Μάικ Τζέιμς ενώ υποστήριξε ότι στο τέλος έγινε η σωστή επιλογή στην επίθεση.

Όταν κάποιος φίλαθλος του έγραψε ότι ήταν «σουτ προσευχή» αυτό του Κλάιμπερν, ο Τζέιμς απάντησε: «Σουτ προσευχή; Σε ποιον κόσμο ζεις; Δίνεις τη μπάλα στα χέρια των καλύτερων παικτών που έχεις και τους εμπιστεύεσαι να πάρουν το play πάνω τους».

Οι αναρτήσεις του Μάικ Τζέιμς

Can’t hang your head on that one. Fought hard. Proud of my family over there. — Mike James (@TheNatural_05) May 28, 2021

Contested prayer? What world u live in? U get the ball in your best players hands and trust him to make a play. https://t.co/i7yFUILo7e — Mike James (@TheNatural_05) May 28, 2021

Bill better not be in that locker room sad and shit. Brodie played his ass off. Played his fucking heart out. WE all wanted that ball in your hands. Dying with u and that shot 10/10 times — Mike James (@TheNatural_05) May 28, 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιτούδης στο gazzetta.gr: «Ο Τζέιμς έπρεπε να φύγει γιατί η κατάσταση θα εξελισσόταν σαν σε… "καρκίνωμα"!»