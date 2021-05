Μπορεί να αντιμετώπισε δυσκολίες και προβλήματα τραυματισμών βασικών παικτών μέσα στη σεζόν (Κλάιμπερν, Μιλουτίνοφ), αλλά και δύσκολες καταστάσεις (Μάικ Τζέιμς), ωστόσο η ΤΣΣΚΑ κατάφερε να πάρει ξανά την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είχε πρόβλημα να οδηγήσει τους Ρώσους σε 6ο σερί Final 4 και στοχεύει στον τρίτο του τίτλο με την ομάδα του Βατούτιν.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει... φάει με το κουτάλι τα Final 4 και από τότε που βρισκόταν στο πλάι του Ζοτς στον Παναθηναϊκό και το gazzetta.gr στέκεται στον άνθρωπο-συνώνυμο της επιτυχίας.

Παρέα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγραψαν ιστορία στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όντας το πιο επιτυχημένο δίδυμο στην ιστορία της ομάδας.

Στο... τριφύλλι δεν σταμάτησαν να σηκώνουν κούπες, έχοντας άψογη συνεργασία, ενώ οι κορυφαίες στιγμές τους με τους πράσινους ήταν οι 5 Euroleague που κατέκτησαν. Μαζί πήγαν σε 7 Final 4 και κατέκτησαν τα 5, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο πως δεν αστειεύονται στα ματς που κρίνονται οι τίτλοι.

Aπό το 1999 ως το 2012 οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Ιτούδης ήταν το δίδυμο head coach-assistant στον πάγκο των πρασίνων, πανηγυρίζοντας την πιο ένδοξη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο... μαθητής Ιτούδης έμαθε από τον δάσκαλο και στη συνέχεια μεγαλούργησε ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ.

Τον Δημήτρη Ιτούδη τον χαρακτηρίζει η δουλειά και η συνέπεια. Η μέρα που απέκλεισε τη Φενέρ και πήρε την πρόκριση με την ΤΣΣΚΑ για το Final 4 ήταν ιστορική, αφού πλέον έφτασε τις 13 παρουσίες του σε Final 4 για 13η φορά στις 21 τελευταίες σεζόν.

Στις επτά πρώτες ήταν βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ από το 2015 και μετά ως head coach της ΤΣΣΚΑ έχει αδιάλειπτη παρουσία στην τελική τετράδα, κατακτώντας 2 φορές το τρόπαιο

«Νιώθω πολύ περήφανος. Νιώθω πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου, για την ομάδα μου, για ολόκληρο τον οργανισμό. Όλοι αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν μια καταπληκτική σειρά. Παίξαμε κάτω από πολλές αντιξοότητες αυτή τη σεζόν. Συγχαρητήρια και στη Φενέρ η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς με σερί 12-0. Ωστόσο, οι παίκτες μου ήταν πολύ συγκεντρωμένοι» ήταν τα λόγια του Έλληνα προπονητή, ο οποίος συνέχισε:

«Μιλήσαμε για αυτό στα timeouts. Στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε με αποφασιστικότητα, βάλαμε τα σουτ και πήγαμε σε όλα τα μις ματς. Προσπαθούσαν να παίξουν τόσο small ball όσο και big ball. Εμείς βρήκαμε καλά σουτ ενώ παίξαμε και καλή άμυνα. Επομένως, συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί για μερικά από αυτά είναι το πρώτο Final 4. Και πρέπει να το δουλέψουμε αυτό: Εξηγώντας τι είναι το Final 4». Ο Ιτούδης σίγουρα θα δώσει στους πιο άπειρους να καταλάβουν τι σημαίνει Final 4.

Ο Δημήτρης Ιτούδης κλήθηκε να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση που παρουσιάστηκε με πρωταγωνιστεί τον Μάικ Τζέιμς και το έκανε με απόλυτη αποτυχία.

Έδειξε πως δεν πρόκειται να καταπατήσει τις αρχές του ούτε για τον καλύτερο παίκτης της ομάδας του.

«Δεν χρειάζεται να υπάρχουν εξαιρέσεις. Το σύνολο καθορίζει και απορρίπτει αυτούς που δεν είναι στο σύνολο. Αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε έκφανση ενός ομαδικού αθλήματος. Οι πιο γλυκές αναμνήσεις είναι αυτές οι ημέρες που πετύχαμε κάτι δύσκολο, που βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον. Οι στρατιώτες που εκτίθενται σε καθημερινό κίνδυνο, λένε ότι οι ημέρες που γεμίσανε περισσότερο ήταν όταν βοήθησαν έναν συνάνθρωπό τους. Αυτό πρεσβεύουμε ως ΤΣΣΚΑ. Δεν κερδίζουν μόνο οι συγκυρίες, ούτε το ταλέντο, αλλά ό,τι έχεις χτίσει και σε πόσο γερές βάσεις. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι πάνω από την ομάδα. Ούτε στις επιτυχίες, ακόμη και εγώ. Όλοι έχουν προσφέρει κάτι».

James is suspended by the decision of the head coach

Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 29, 2021