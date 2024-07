Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αλέκσα Αβράμοβιτς για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς (30 ετών, 1.93 μέτρα) αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ρώσων, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σέρβο γκαρντ να αποτελεί παρελθόν από την Παρτιζάν και να μετακομίζει στην Ρωσία για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ.

Ο διεθνής Σέρβος γκαρντ την περασμένη σεζόν στην EuroLeague μέτρησε 10.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 18:36 λεπτά συμμετοχής, φορώντας τη φανέλα της ομάδας που έχει προπονητή τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιιτς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αβράμοβιτς θα αγωνιστεί εκτός των συνόρων της Σερβίας, αφού έχει παίξει μπάσκετ στην Ιταλία (Βαρέζε) και στην Ισπανία (Μάλαγα και Εστουδιάντες).

Aleksa Avramovic moved to CSKA 🔴🔵



Guard Aleksa Avramovic (29 years old, 193 cm) joined our team from Partizan Belgrade. The two-year contract with one of the leaders of the Serbian National Team will come into force after a medical examination in Moscow. pic.twitter.com/DqoGa4j9ce