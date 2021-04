Αναντολού Εφές - Ρεάλ: Το απίθανο τρίποντο του Λάρκιν στην κόρνα λήξης των 24'' (vid)

Το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης είχε μπόλικο θέαμα και πολλά τρίποντα.

Ο Σέιν Λάρκιν έκλεψε την παράσταση όταν σηκώθηκε στον αέρα χωρίς ισορροπία και ευστόχησε προλαβαίνοντας την κόρνα λήξης των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης.

Δείτε τη φάση...

Broken play. Clock Running Down. Put it in the hands of @ShaneLarkin_3#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BEhCwNq51V

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2021