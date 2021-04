EuroLeague: Τελειώνει ο Τίμα από τη Χίμκι (pic)

Το καλεντάρι της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τη Χίμκι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (9/4) ενώ μεσολαβεί ο εξ αναβολής αγώνας με τη Μακάμπι (6/4), στο Ισραήλ.

Οι Ρώσοι, λοιπόν ολοκληρώνουν αυτή την εβδομάδα τις υποχρεώσεις τους στην EuroLeague παραμένοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 4-28 ενώ ο Γιάνις Τίμα αναμένεται να ολοκληρώσει την παρουσία του στη Χίμκι.

Όπως αναφέρει η ρωσική εφημερίδα Sport-Express, ο Λετονός φόργουορντ δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη ρωσική ομάδα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα να κλείσει τη σεζόν στην Ισπανία και να ενταχθεί σε σύλλογο της Liga Endesa πριν από την έναρξη των playoffs.

Φέτος ο Τίμα μετράει 7.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 0.9 ασίστ μ.ό. στην EuroLeague.

Russian media Sport-Express says that Janis Timma won’t show up for Khimki anymore. But he wants to play, so the opportunity for him might be ending up in Spain where teams can register him until the play-off starts.

