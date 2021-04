«When the going gets tough, the tough get going» λένε οι Αμερικανοί και αφορά στους «σκληρούς» χαρακτήρες, οι οποίοι δεν... καταλαβαίνουν τίποτα και αναλαμβάνουν δράση όταν τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι ένας από αυτούς τους παίκτες. Αν μη τι άλλο θέλει να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να δικαιολογεί παράλληλα και το «παράσημο» του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Μπορεί το «τριφύλλι» να μην σημείωσε πολλές νίκες τη φετινή σεζόν αλλά στις περισσότερες από αυτές ο ρόλος του 26χρονου φόργουορντ ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Ειδικά τις στιγμές που... δυσκόλευε η κατάσταση.

Σε σύνολο 31 αγώνων (σ.σ. χρωστάει και άλλους δύο με Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) της φετινής EuroLeague, το «τριφύλλι» έχει 11 νίκες συγκομιδή, από τις οποίες ο Παπαπέτρου είχε απουσιάσει στις τρεις από αυτές (με Φενέρ, Βιλερμπάν εντός και Χίμκι εκτός έδρας) λόγω τραυματισμών. Στις υπόλοιπες οκτώ που έδωσε το «παρών» ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, ειδικά από το τέταρτο δεκάλεπτο και μετά. Μόνο στο εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιον πόντο όταν το ματς βάδιζε προς το τέλος του.

Από εκεί και πέρα: Ο Μεσίνα θα πρέπει να... βλέπει Παναθηναϊκό και Παπαπέτρου και να αλλάζει δρόμο. Η Αρμάνι έγινε η δεύτερη ομάδα (μετά την Χίμκι) που οι «πράσινοι» έκαναν το 2/2 φέτος και ο αρχηγός των «πρασίνων» ήταν και πάλι «κλειδί» για την τελική επικράτηση. Συγκεκριμένα σημείωσε 8 από τους 14 πόντους από το 4ο δεκάλεπτο και μετά, ενώ 5 στους 14 είχε στο Μιλάνο αλλά χωρίς να υπάρχει παράταση σ' εκείνο το παιχνίδι.

Το καλύτερο 4ο δεκάλεπτο το έκανε απέναντι στην Μακάμπι στο ΟΑΚΑ έχοντας σημειώσει 10 από τους 20 πόντους του στο τέλος, ενώ πολυ καλές επιδόσεις είχε και απέναντι στην Άλμπα (με 8 από του 22 στην 4η περίοδο), την Μπάγερν (7 από τους 14) και την Χίμκι στη Ρωσία (7 από τους 14 στο 4ο δεκάλεπτο),

Συνολικά στις 8 νίκες που έχει αγωνιστεί ο Παπαπέτρου, σημείωσε 108 πόντους, όπερ και σημαίνει 13,5 κατά μέσο όρο. Από αυτούς τους 108 πόντους, έχει πετύχει τους 45 στα τέταρτα δεκάλεπτα (σ.σ. συν την παράταση στο πρόσφατο ματς με την Αρμάνι) δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 42% στα κρίσιμα σημεία. Διόλου... άσχημα για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

