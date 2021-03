Μάκαντου: «Κόντρα στον Άρη η νίκη που με ικανοποίησε περισσότερο στην καριέρα μου»! (vid)

Στις 30 Οκτωβρίου 1986 το Παλέ ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης έζησε στιγμές δόξας καθώς ο Άρης ταπείνωσε την πολυδιαφημισμένη Τρέισερ του Μάκαντου και του Μενεγκίν, υποχρεώνοντας την σε ήττα με 31 πόντους!

Η Τρέισερ, πρωταθλήτρια Ευρώπης κατά την προηγούμενη σεζόν, με μπάτζετ πολλαπλάσιο από αυτό των «κίτρινων», συνετρίβη στο φλεγόμενο Αλεξάνδρειο με 98-67 από έναν Άρη που έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του μπροστά σε 5.000 οπαδούς του ενώ ο Νίκος Γκάλης φόρτωσε το καλάθι των Ιταλών με 42 πόντους!

Στη ρεβάνς, βέβαια η Τρέισερ επικράτησε με 83-49 και το νέο ντοκιμαντέρ της EuroLeague «The New Old Boys» καλύπτει την ιστορία της Αρμάνι Μιλάνο, κάνοντας ειδική αναφορά σε εκείνο το ματς, φιλοξενώντας δηλώσεις του Μάκαντου, του Ντίνο Μενεγκίν, του Μάικ Ντ' Αντόνι και του Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Θυμάμαι πως εκείνα τα ματς ήταν από τις πρώτες εμπειρίες του Μπομπ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μας πετούσαν κέρματα και προσπαθούσαμε να καλύψουμε τα κεφάλια μας! Βγήκαμε έξω και είδαμε να σκάει προς το μέρος μας μια φωτοβολίδα! Εκείνη τη στιγμή πίστεψα πως ο Μπομπ τελείωσε! Πως θα ζητούσε να γυρίσει πίσω στις ΗΠΑ! Μας προειδοποίησαν πριν από τον αγώνα πως η ελληνική ομάδα ήταν πολύ καλή! Κι εν τέλει μας νίκησαν με 31 πόντους» εξήγησε ο Ντ' Αντόνι.

«Μας κλώτσησαν στον κ...ο! Μετά το τέλος του ματς, ο Μάικ μου είπε: ΟΚ, θα τους κερδίσουμε με 32 πόντους» θυμήθηκε ο Μάκαντου και πρόσθεσε: [Τον κοίταξα και του είπα: "Μάικ, μου κάνεις πλάκα; Σταμάτα"! Θα σας πω κάτι. Ήταν η νίκη που με ικανοποίησε περισσότερο σε όλη την καριέρα μου».