Τζέιμς: «Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιζα σήμερα, αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε» (pic)

Ο Αμερικανός παίκτης της ΤΣΣΚΑ, είναι εκτός ομάδας, μετά από απόφαση του Δημήτρη Ιτούδη, δεν θα αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ, στην εβδομάδα με την διπλή αγωνιστική και έχει χρόνο, το οποίο περνάει στο twitter. Σε ερώτηση που του έγινε αν είναι τόσο άσχημα στην ΤΣΣΚΑ και αν θα επιστρέψει ο ίδιος απάντησε.

«Θα επέστρεφα σήμερα στο παρκέ αν ήταν στο χέρι μου, αλλά τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα θέλουμε», σχολίασε ο Αμερικανός, με τις κρίσεις μεταξύ του ιδίου και της ρωσικής ομάδας να είναι πλέον αρκετές.

If it was up to me I’d play today. But u kno shit don’t always go your way https://t.co/1jm1H7cC7g

