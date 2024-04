Πιστιόλης: «Να νιώσουν όλοι τι σημαίνει να παίζεις κόντρα στην ΤΣΣΚΑ»

Ο Ανδρέας Πιστιόλης επέστρεψε στους πάγκους για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, εξηγώντας πως αποτελεί προνόμιο για τον ίδιο ότι θα κοουτσάρει μια ομάδα που προορίζεται να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι.

O Ανδρέας Πιστιόλης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ όπου εργάστηκε ως ασίσταντ κόουτς στο πλευρό του Δημήτρη Ιτούδη την περίοδο 2014-22, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τη Γαλατάσαραϊ.

Ο 45χρονος προπονητής εργάστηκε αρχικώς ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό (2005-'12) κι εν συνεχεία, του Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ ενώ η πρόταση της Γαλατάσαραϊ ήταν από εκείνες που απλώς, δεν μπορούσε να αρνηθεί, αποτελώντας τον πρώτο μη Τούρκο προπονητή της «τσιμ μπομ» έπειτα από 33 χρόνια.

«Είναι προνόμιο να ηγούμαι μιας ομάδας που προορίζεται να κερδίζει και να επικρατεί σε κάθε παιχνίδι. Θα παλεύουμε για κάθε μπάλα, θα παίξουμε σκληρά και θα κάνουμε όλους να νιώσουν τι σημαίνει να παίζεις εναντίον της ΤΣΣΚΑ. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε» ήταν το μήνυμά του στο Twitter μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με την «ομάδα του στρατού».

It's my privilege to lead a team destined to win and prevail in every game!We will hustle for every ball, we will play hard and we will make everyone feel what it means to play against CSKA.We are here to win!