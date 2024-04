Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ο νέος προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έως και το τέλος της σεζόν.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Πιστιόλη για τον ρόλο του πρώτου προπονητή, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία του πάγκου της ομάδας μέχρι και το τέλος της σεζόν, όπως έκανε γνωστό ο ρώσικος σύλλογος.

Ο 45χρονος κόουτς βρισκόταν στην ΤΣΣΚΑ από το 2014 μέχρι και το 2022 ως βοηθός προπονητή ενώ από το 2022 έως και το 2023 είχε αναλάβει τη Γαλατάσαραϊ με την οποία μάλιστα είχε υπογράψει έως το 2025, με τις δύο πλευρές ωστόσο να λύνουν τη συνεργασία τους στις αρχές του Μαΐου του 2023.

Την περίοδο 2005 με 2012 βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ενώ συνολικά έχει κατακτήσει ως βοηθός 5 Euroleague (2007, 2009, 2011, 2016,2019), 6 πρωταθλήματα Ρωσίας (2015-2016, 2021), ισάριθμα της VTB (2015-2019, 2021), 6 πρωταθλήματα Ελλάδας (2006-2011) αλλά και 5 Κύπελλα Ελλάδας (2006-2009, 2012).

🔴🔵 Andreas Pistiolis has become the new head coach of our team, the contract is valid until the end of the season. Thus, the 45-year-old Greek specialist returned to CSKA, where he worked for almost eight seasons as an assistant. More info: https://t.co/3urpbPigEA pic.twitter.com/f8KyRuZzag