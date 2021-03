Φέτος είναι ο απόλυτος ηγέτης της Ζαλγκίρις. Έχει πετύχει νικητήρια καλάθια, ενώ εντυπωσιάζει με τα νούμερα του, μετρώντας 14,2 πόντους, 3,2 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ μέσο όρο στην Euroleague με 51,4% στα δίποντα, 46,9% στα τρίποντα και 95,3% στις βολές).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, η ΤΣΣΚΑ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις τη νέα σεζόν. Ο 27χρονος πάντως έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του με τους Λιθουανούς και η ομάδα της Μόσχας θα πρέπει να τη πιάσει αν θέλει να τον κάνει δικό της.

Tις τελευταίες ώρες έχουμε εξελίξεις στην ΤΣΣΚΑ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να θέτει εκτός ομάδας τον Μάικ Τζέιμς.

CSKA Moscow shows high interest in signing Marius Grigonis for the next season, per sources. Grigonis has a buyout clause in his contract with Zalgiris.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) March 30, 2021