Πιστιόλης: «Θέμα χρόνου η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ στην EuroLeague»

Για το ενδεχόμενο της επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην EuroLeague μίλησε στη «Mozzart» ο Ανδρέας Πιστιόλης.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στη «Mozzart», όπου μίλησε για την ΤΣΣΚΑ και το ενδεχόμενο επιστροφή της στην EuroLeague.

Ο κόουτς της ΤΣΣΚΑ τόνισε ότι είναι θέμα χρόνου, αλλά εξαρτάται από παράγοντες που δεν ανήκουν στις δικές του αρμοδιότητας.

«Δεν θα πω ότι είναι περίεργο, καταλαβαίνουμε την κατάσταση και γιατί είναι έτσι, όπως είναι. Δεν θα πω ούτε ότι είμαι λυπημένος, αλλά είναι άσκοπο. Βλέπεις άλλους να παίζουν, ενώ ξέρεις ότι αξίζεις να είσαι εκεί. Δεν μπορούμε αλλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος. Ξέρουμε ότι είναι απλώς θέμα χρόνου πότε η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει στην EuroLeague. Μέχρι τότε, αυτά τα πράγματα είναι εκτός της εμβέλειάς μας και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε για το καλύτερο» τόνισε, ενώ ρωτήθηκε αν μπορεί να συμβεί αυτό από το 2026.

«Ελπίζω, αλλά πάλι, αυτά είναι πράγματα πέρα από την εμβέλειά μας. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Η πιθανή επιστροφή μας στην EuroLeague θα ήταν αποτέλεσμα ορισμένων γεγονότων. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

Φυσικά, ρωτήθηκε και για τις επενδύσεις στο ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, που όπως αναφέρθηκε, έχει πρόθεση να σταθεί ως ισάξιος δίπλα στους «αιωνίους».

«Ξέρω ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση, είδαμε τα πρώτα σημάδια ότι θα γίνουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Με τα χρόνια έχω δει ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν, "Μεσσίες" για λίγο και μετά εξαφανίζονται. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί στον ΠΑΟΚ, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω ότι σε συνδυασμό με όσα βλέπουμε και στον Άρη, που επίσης πραγματοποιεί σημαντικές, σοβαρές επενδύσεις, η εικόνα του ελληνικού μπάσκετ θα αλλάξει και θα έχουμε περισσότερες ανταγωνιστικές ομάδες.

Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους ανταγωνιστικούς συλλόγους. Από ό,τι φαίνεται, ο Άρης δεν είναι ακόμα τόσο φιλόδοξος όσο ο ΠΑΟΚ, αλλά θα ήταν υπέροχο για το ελληνικό μπάσκετ να αναζωογονηθεί η Θεσσαλονίκη και γενικά η βόρεια Ελλάδα. Το ελληνικό μπάσκετ έχει απεγνωσμένα ανάγκη περισσότερες ανταγωνιστικές ομάδες. Η Θεσσαλονίκη έχει επίσης μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ, τις τελευταίες δεκαετίες, το χάσμα με την Αθήνα μόνο μεγάλωνε.

Αλλά πιστεύω ότι οι επενδύσεις στον ΠΑΟΚ θα είναι μόνο καλό για τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό μπάσκετ γενικά, και ακόμη και για την Ευρώπη, ώστε να δούμε ένα ακόμη μεγάλο σύλλογο να ανεβαίνει. Αυτό θα μπορούσε επίσης να φέρει περισσότερα χρήματα, νέες επενδύσεις. Πραγματικά ελπίζω ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή».

Όσο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνυπήρξε στον Παναθηναϊκό ως συνεργάτης του, ανέφερε τα εξής. «Όλα εξαρτώνται από αυτόν. Αν το θέλει, θα επιστρέψει στη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι τώρα χρειάζεται χρόνο για να ξεκουραστεί και να καθαρίσει το μυαλό του. Πιστεύω ότι, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει και θα τον ξαναδούμε. Φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που λέω μπορεί να είναι περισσότερο η επιθυμία μου τώρα, παρά αυτό που βλέπω. Θα ήθελα να επιστρέψει και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει»