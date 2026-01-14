Πιστιόλης: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, έχουν τα καλύτερα ρόστερ»

Ο Ανδρέας Πιστιόλης, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και σχολίασε μεταξύ άλλων την πορεία των ελληνικών ομάδων, καθώς και το ενδεχόμενο επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην EuroLeague.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε την πορεία των ελληνικών ομάδων στην EuroLeague, καθώς τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Πιστιόλης:

Για το πώς βιώνει τα χρόνια του στη Ρωσία και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Είμαι αρκετά χρόνια εδώ, οπότε σίγουρα μ’ έχει επηρεάσει στον τρόπο ζωής. Έχω αποκτήσει κάποιες συνήθειες, ο ρυθμός της ημέρας μου και ο τρόπος ζωής μου έχουν αλλάξει. Όλα αυτά επηρεάζονται όταν το περιβάλλον μου είναι περισσότερο ρωσικό παρά ελληνικό την τελευταία δεκαετία. Την Ελλάδα τη ζω μόνο το καλοκαίρι, όπου κάνω τις διακοπές μου εκεί. Από το 2014 είμαι μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και περισσότερο στη Ρωσία. Σίγουρα αυτό με έχει αλλάξει».

Για την έως τώρα πορεία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη VTB League: «Είμαστε αρκετά καλά, είμαστε πολύ σοβαροί, ακόμα και στα “μικρά” παιχνίδια, τα πιο… εύκολα, η ομάδα διατηρεί σοβαρότητα και παίζει καλά, σέβεται τον αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ‘μένα. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα με πολύ καλές προσωπικότητες και σοβαρούς επαγγελματίες κι όλο αυτό βγαίνει στο παιχνίδι μας. Αυτό είναι και το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα, η συμπεριφορά των παικτών, η κουλτούρα της ομάδας και του συλλόγου γενικότερα και το γεγονός πως είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί πλέον και ξέρουμε τι είναι ο καθένας».

Για το πότε θα επιστρέψει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα: «Επειδή η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Ευρωλίγκας και μέτοχος της διοργάνωσης, που είναι πολύ σημαντικό, ξέρουμε ότι η επιστροφή θα έρθει. Το πότε θα συμβεί δεν το ξέρουμε. Το πόσο καιρό θα πάρει δεν έχει να κάνει με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα, με ΤΣΣΚΑ, είναι πράγματα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, αν και αυτό παρεξηγείται γιατί μεταφράζεται σαν “αύριο-μεθαύριο”. Δε μπορούμε να ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει, απλά ξέρουμε πως κάποια στιγμή θα γίνει».

Για το αν, με την απουσία από την Ευρώπη, έχουν προσανατολιστεί και στην παραγωγή νέων Ρώσων παικτών: «Σίγουρα αυτές οι συνθήκες έχουν προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες σε Ρώσους παίκτες. Βεβαίως η παραγωγή νέων παικτών είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει το σύστημα, να υπάρχουν ευκαιρίες, να υπάρχει το υλικό, η κουλτούρα. Υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Δίνονται περισσότερες ευκαιρίες, βγαίνουν καινούργιοι παίκτες, απλά δε θα γυρίσουν ξαφνικά οι ρωσικές στην Ευρωλίγκας και θα έχουν τρεις… Κιριλένκο μέσα. Δεν είναι αυτού του επιπέδου η παραγωγή, τέτοια ταλέντα βγαίνουν όταν προκύψουν. Πιστεύω ότι απλά θα έχουμε πολλούς παίκτες που θα στηρίζουν πάρα πολύ καλά τις ομάδες τους στο υψηλό επίπεδο όταν έρθει η ώρα τους».

Για τη φετινή Ευρωλίγκα: «Το εντυπωσιακό με την Ευρωλίγκα είναι το επίπεδο ανταγωνισμού. Βλέπεις ομάδες από την 1η μέχρι την 8η-9η θέση να είναι πάρα πολύ κοντά και οι θέσεις σε αλλάζουν σε διάστημα ελαχίστων αγώνων. Αυτό δεν το βρίσκεις γενικά σε ένα πρωτάθλημα. Κανένας δεν πάει σε κανένα γήπεδο θεωρώντας πως έχει σίγουρα νίκη και ασφαλές αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέει και το μότο της διοργάνωσης, “Every game matters”.

Το αρνητικό είναι πως, επειδή ακριβώς κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει μεγάλη φθορά στους παίκτες. Με τα περισσότερα ματς, τα δυνατά πρωταθλήματά τους και το γεγονός ότι δε μπορείς εύκολα να ξεκουράσεις παίκτες, όλο αυτό μεταφράζεται σε πολλούς τραυματισμούς και μεγάλο πρόβλημα στην υγεία των παικτών. Συν όλη την κατάσταση με τα “παράθυρα” και τις Εθνικές. Φυσικά όλο αυτό φέρνει αποτέλεσμα και στους προπονητές, όπου φεύγουν ένας μετά το άλλον γιατί απλά έτυχε να έχουν κακό πρόγραμμα ή κακό μομέντουμ με τραυματισμούς. Το πρωτάθλημα έχει αρχίσει να γίνεται ανελέητο, είναι σαν… ρωμαϊκή αρένα όλο αυτό που γίνεται μέσα στη σεζόν».

Για την πορεία των δύο «αιωνίων» στη διοργάνωση: «Και οι δύο έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, δικαίως. Έχουν τα καλύτερα ρόστερ, πολύ καλές συνθήκες, έχουν κοινό που τους στηρίζει και δημιουργεί πολύ δυνατές έδρες. Είναι δύο ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη.

Λίγες ομάδες μπορούν να συγκριθούν μαζί τους σε αυτό. Έχουν μπει σε αυτήν την ψυχολογική κατάσταση που κάθε ήττα είναι… καταστροφή αλλά καμία νίκη δε γιορτάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά, αλλά αυτή είναι η φύση των μεγάλων ομάδων. Νομίζω, παρ’ όλα αυτά, ότι και οι δύο ομάδες ξέρουν να το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί έτσι είναι όλη η ζωή τους στημένη. Είναι νωρίς να λέμε τι θα κάνουν στο τέλος. Δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα να αποτύχουν, τα ρόστερ είναι πλήρη όταν είναι υγιή και μπορούν σε κάποιον βαθμό να αντέξουν κάποιες απώλειες. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθούν την κατάλληλη στιγμή, στα play-offs και το Final-4. Αν θα έχουν όλο το ρόστερ, πώς θα είναι ψυχολογικά, αν θα έχουν βρει ρυθμό στο παιχνίδι τους. Όπως ακριβώς έκανε η Φενέρμπαχτσε πέρυσι».