Οι φίλοι της ΤΣΣΚΑ ύψωσαν πανό στη μνήμη των επτά παιδιών του ΠΑΟΚ: «ΠΑΟΚ, πενθούμε»
Στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Ούνικς Καζάν για τη VTB League, οι φίλοι της «ομάδας του στρατού» τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκεκριμένα, ύψωσαν πανό με τη φράση «ΠΑΟΚ. Πενθούμε…», συνοδευόμενο από την ημερομηνία του δυστυχήματος. Μπροστά από το πανό φωτογραφήθηκαν οι Έλληνες των προπονητικών επιτελείων των δύο ομάδων: Ανδρέας Πιστιόλης, Γιάννης Γαπκιάδης, Δημήτρης Αυτοσμίδης (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), καθώς και οι Κώστας Καϊμακόγλου και Κώστας Σαμαράς (Ούνικς Καζάν).
Στο αγωνιστικό σκέλος, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε με 84-80, με πρωταγωνιστή τον Μέλο Τριμπλ, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μοίρασε πέντε ασίστ, μάζεψε τρία ριμπάουντ και έκανε δύο κλεψίματα. Έτσι, οι Μοσχοβίτες ανέβηκαν στο 23-2, ενώ η Ούνικς Καζάν υποχώρησε στο 21-3.
