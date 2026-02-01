Οι φίλοι της ΤΣΣΚΑ ύψωσαν πανό στη μνήμη των επτά παιδιών του ΠΑΟΚ: «ΠΑΟΚ, πενθούμε»

Γιάννης Σταυρουλάκης
Οι φίλοι της ΤΣΣΚΑ ύψωσαν πανό στη μνήμη των επτά παιδιών του ΠΑΟΚ: «ΠΑΟΚ, πενθούμε»

bet365

Οι φίλοι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ενώ μπροστά από το πανό φωτογραφήθηκαν οι Έλληνες των προπονητικών επιτελείων της «ομάδας του στρατού» και της Ούνικς Καζάν.

Στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Ούνικς Καζάν για τη VTB League, οι φίλοι της «ομάδας του στρατού» τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, ύψωσαν πανό με τη φράση «ΠΑΟΚ. Πενθούμε…», συνοδευόμενο από την ημερομηνία του δυστυχήματος. Μπροστά από το πανό φωτογραφήθηκαν οι Έλληνες των προπονητικών επιτελείων των δύο ομάδων: Ανδρέας Πιστιόλης, Γιάννης Γαπκιάδης, Δημήτρης Αυτοσμίδης (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), καθώς και οι Κώστας Καϊμακόγλου και Κώστας Σαμαράς (Ούνικς Καζάν).

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε με 84-80, με πρωταγωνιστή τον Μέλο Τριμπλ, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μοίρασε πέντε ασίστ, μάζεψε τρία ριμπάουντ και έκανε δύο κλεψίματα. Έτσι, οι Μοσχοβίτες ανέβηκαν στο 23-2, ενώ η Ούνικς Καζάν υποχώρησε στο 21-3.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    VTB LEAGUE Τελευταία Νέα