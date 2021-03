Πριν από το τζάμπολ του αγώνα μοιράζονταν την πρώτη θέση με τον Άντε Τόμιτς έχοντας 1.137 εύστοχα δίποντα σε 2.095 προσπάθειες.

Στο παιχνίδι με τον Έρυθρο Άστερα ο έμπειρος φόργουορντ κατάφερε να βρει δύο φορές στόχο εντός παιδιάς και να απολαμβάνει την... μοναξιά της κορυφής.

Georgios Printezis becomes the all-time leader in two-point shots made

A #EuroLeague Legend! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kvt7iaDEra

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2021