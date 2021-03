Παναθηναϊκός: Έτσι έζησε ο Χεζόνια το ντεμπούτο του! (vids)

«Ήθελα να παίξω με την Άλμπα, ήθελα να παίξω με τον Άρη, αλλά καταλαβαίνω ότι έπρεπε να περάσω πρώτα μέσα από μια διαδικασία...» είχε πει στην κρατική τηλεόραση ο Μάριο Χεζόνια πριν από δύο ημέρες. Και αυτή η «δίψα» και η ανυπομονησία του για μπάσκετ, ειδικά φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αποτυπώθηκε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ στο ΟΑΚΑ.

Το gazzetta.gr βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και κατέγραψε όλες τις στιγμές του Κροάτη γκαρντ/φόργουορντ, από τη στιγμή που βγήκε από το φυσούνα για το «ζέσταμα» έως και το τέλος του αγώνα.

Ο Χεζόνια έκανε την πρώτη του εμφάνιση για τα πρώτα σουτάκια μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, παρέα με τον Σέλβιν Μακ. Μάλιστα από τα αποδυτήρια έως το παρκέ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και χαιρετήσει παλιούς γνώριμους από την Μπαρτσελόνα, ωστόσο όταν μπήκε στο παρκέ έμοιαζε να είναι 100% συγκεντρωμένος στο... καλάθι. Το πρώτο «ζέσταμα» κράτησε μισή ώρα για τον 26χρονο μπασκετμπολίστα, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και ενόψει του πρώτου τζάμπολ.

Συνέχεια συνομιλούσε στους συμπαίκτες του, τόσο για να πάρει οδηγίες από τη στιγμή που θα έδινε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όσο και για να καθοδηγήσει. Κάτι που έκανε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα και έχοντας «διαβάσει» την αντίπαλη ομάδα.

Άλλωστε από τα πρώτα λεπτά ζητούσε μπάλα. Ήθελε να πάρει προσπάθειες. Ήθελε να το πάρει πάνω του. Άλλες φορές του βγήκε και άλλες όχι. Γι' αυτό και τα πέντε λάθη στη στατιστική του. Απόρροια του «θέλω να κάνω το κάτι παραπάνω». Συγκεκριμένα το timeline του Μάριο Χεζόνια...

Ο Όντεντ Κάτας τον ξεκίνησε στην πρώτη πεντάδα. Πριν από το τζάμπολ πήγε και χαιρέτησε όλον τον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Άλλωστε ήταν η ομάδα που είχε δαπανήσει 150.000 ευρώ προκειμένου να τον αποκρήσει σε ηλικία 17 ετών από την ΚΚ Ζάγκρεμπ.

Στο 2ο λεπτό πήρε την πρώτο του σουτ, προσπάθεια για τρεις πόντους, το οποίο ωστόσο δεν βρήκε στόχο.

Στο 3' κάνει το πρώτο του λάθος στο ματς χάνοντας τον έλεγχο της μπάλας.

Στο 4' με μια πολύ δύσκολη ενέργεια σημειώνει «γκολ φάουλ» και ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ευστοχεί και στη βολή.

Στο 6' αστοχεί στο δεύτερο τρίποντο που επιχείρησε στο ματς.

Στα 3:43 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου ο Κάτας τον αποσύρει έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 3 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/1 βολή, 0/2 τρίποντα και 1 ριμπάουντ.

Ύστερα από ενάμιση λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο επιστρέφει στο παρκέ και μετά από 30 δευτερόλεπτα κερδίσει φάουλ. Εύστοχος σε δύο βολές.

Ένα λεπτό αργότερα χαρίζει μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον Ρόλαντ Σμιτς με τον ίδιο να την πανηγυρίζει λέγοντας «get the f..k out of here!» Στην εξέλιξη της φάσης «αδειάζει» τον Κούριτς και ευστοχεί (24-31) αναγκάζοντας τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ.

Στο 14' αστοχεί στο τρίτο τρίποντο που επιχείρησε με αποτέλεσμα να έχει 0/3 έως εκείνο το σημείο.

Δύο λεπτά αργότερα επιστρέφει στον πάγκο αλλά δεν κάθισε πολύ καθώς ο Όντεντ Κάτας του έδινε μερικές ανάσες και στη συνέχεια τον επανέφερε στο παρκέ. Ο ίδιος ωστόσο από τον πάγκο δεν σταμάτησε να παροτρύνει τους συμπαίκτες του.

Στο 18' άλλες 2/2 βολές για τον Μάριο Χεζόνια (33-40) ενώ ενάμιση λεπτό πριν από το ημίχρονο πήγε να «βγάλει» τη φάση της βραδιάς πατώντας «γερά» από τη baseline ωστόσο δεν μπόρεσε να καρφώσει εντυπωσιακά τη μπάλα.

Στα 54'' πριν από το τέλος του πρώτου μέρους ευστοχεί σε ένα πολύ δύσκολο και με step back τρίποντο.

Στα 17'' υποπίπτει σ' ένα ακόμη λάθος.

Ο Χεζόνια επέστρεψε στο ματς ύστερα από 3,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν ήταν και το... καλύτερό του στο ματς. Έκανε δύο σερί λάθη αλλά είχε κρατήσει το κερασάκι της τούρτας για το τέλος της περιόδου.

Με ένα εντυπωσιακό coast to coast κατάφερε να προλάβει το χρονόμετρο και να σκοράρει με layup ακριβώς τη στιγμή που «μηδενιζόταν» το χρονόνετρο.

Στο 31' δεν μπόρεσε να σκοράρει στο ανοικτό γήπεδο, αλλά είδε τον Μήτογλου να τελειώνει τη φάση με γκολ φάουλ. Ήταν η στιγμή που τα έβαλε με τον εαυτό του, μην μπορώντας να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο αστόχησε.

Στο 33' άλλες 2/2 βολές για τον Μάριο Χεζόνια. Στους 16 πόντους με 7/7 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Στο 35' ευστοχεί στο δεύτερο τρίποντο της παρθενικής του εμφάνισης για το 64-70 δίνοντας ελπίδες στον Παναθηναϊκό για την ολική ανατροπή.

Στο 36' αστοχεί σε δύσκολη προσπάθεια για ανάποδο layup και το σκορ παραμένει στο 64-72.

Στο 37' υποπίπτει στο 5ο του λάθος, το οποίο προήλθε από επιθετικό φάουλ.

Στο 38' ευστοχεί σε δύο ακόμα βολές (9/9) και φτάνει στους 21 πόντους, αγγίζοντας από το πρώτο του ματς το προσωπικό του ρεκόρ (22π. σε ματς Μπαρτσελόνα-Ρεάλ το 2015).

Στα 41'' πριν από το τέλος του αγώνα έδωσε τη μία και μοναδική του ασίστ για τρίποντο του Σέλβιν Μακ.

Μετά το τέλος του αγώναμ αφού χαιρέτησε και πάλι παλιούς γνωστούς και φίλους στην Μπαρτσελόνα αποχώρησε αμίλητος για τα αποδυτήρια δίνοντας... ραντεβού για το βράδυ της Πέμπτης (4/3) στο Μόναχο.

Τελικός απολογισμός στο ντεμπούτο του; 29:23 λεπτά συμμετοχής με 21 πόντους έχοντας 3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9/9 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 5 λάθη.