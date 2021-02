Η Mundo Deportivo έριξε τη… βόμβα το απόγευμα του Σαββάτου 20/2 περί συμφωνίας του Πάου Γκασόλ με την Μπαρτσελόνα.

Άπαντες υποδέχθηκαν την είδηση με ενθουσιασμό, αφού η προοπτική να υπογράψει στους Καταλανούς ενισχύοντας την superteam του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν πραγματικά ιντριγκαδόρικη.

Μάλιστα οι συμπατριώτες του αναφέρθηκαν στα λεφτά που θα λάβει, εφόσον υπογράψει ως το τέλος της σεζόν.

Ο ίδιος σχολίασε σχετικά μέσω Twitter: «Καθώς ενημερώθηκα για τα νέα από την Ισπανία σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι παραμένω συγκεντρωμένος στην αποθεραπεία μου και δεν είμαι ακόμα έτοιμος να επιστρέψω σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Από τη στιγμή που θα έχω κάτι να ανακοινώσω, θα το κάνω μέσα από τα social media μου. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη».

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.

Thank you very much for your support!

— Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021