EuroLeague: Ποιος θα σταματήσει αυτή την Μπαρτσελόνα; (vids)

Στην πρώτη θητεία του Σβέτισλαβ Πέσιτς στο Palau Blaugrana, οι Καταλανοί απέκλεισαν κάθε λογής... κανονικότητα. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Γκρεγκόρ Φούτσκα και ο capitán Ροντρίγκο ντε λα Φουέντε πέτυχαν ό,τι δεν κατάφεραν παίκτες - θρύλοι της Μπάρσα όπως ο Σολοθάμπαλ, ο Χουάν Αντόνιο Σαν Επιφάνιο και ο Όντι Νόρις, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα Ευρώπης στην ιστορία του κλαμπ.

Η Μπαρτσελόνα ήταν φόβος και τρόμος στην EuroLeague 2002-'03, μολονότι ο Μποντιρόγκα παραδέχτηκε αρκετά χρόνια αργότερα πως «η σεζόν δεν ήταν καθόλου εύκολη για εμάς. Ζούσαμε με την πίεση, το Final 4 γινόταν στο Palau Sant Jordi και έπρεπε να πετύχουμε με κάθε τίμημα». Κάτι ανάλογο, λοιπόν ισχύει με την εφετινή έκδοση των «μπλαουγκράνα» που μπαίνει στην εξίσωση με την ομάδα που παρουσίασαν οι Καταλανοί πριν από δυο δεκαετίες.

Το καλοκαίρι του 2019 οι μπλαουγκράνα ολοκλήρωσαν πέντε τεράστιες κινήσεις. Η αρχή έγινε με τον πρωταθλητή Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Κόρι Χίγκινς, ακολούθησε ο Μπράντον Ντέιβις που έκανε θραύση στην EuroLeague με τη Ζαλγκίρις, εν συνεχεία η Μπάρσα πυροδότησε τη... βόμβα με τον Νίκολα Μίροτιτς κι ακολούθως ανακοίνωσε την επιστροφή του Άλεξ Αμπρίνες στη Βαρκελώνη. Μάλιστα ο τραυματισμός του Τομά Ερτέλ υποχρέωσε τους Καταλανούς να βγουν στην αγορά των free agents, αποκτώντας τον Μάλκολμ Ντιλέινι που φόρεσε τα μπλαουγκράνα και γέμισε το depth chart μιας πραγματικής superteam.

Εύλογα, λοιπόν προέκυψε μια σειρά από ερωτήματα. Πώς θα χωρούσαν όλοι αυτοί οι τύποι στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, πότε θα βλέπαμε τις πραγματικές δυνατότητες αυτής της ομάδας κι εν πάση περιπτώσει, πόση πίεση μπορούν να αντέξουν οι Καταλανοί που είδαν το μπάτζετ τους να εκτοξεύεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ; Οι απαντήσεις δεν δόθηκαν ποτέ στην EuroLeague, από τη στιγμή που η σεζόν τερματίστηκε οριστικά λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Τι έκανε, λοιπόν προ διετίας η Μπαρτσελόνα; Έφτιαξε μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλους παίκτες. Στο πιο συναρπαστικό καλοκαίρι της EuroLeague, η Μπάρσα νίκησε τους ανταγωνιστές της, δημιουργώντας ένα βαθύ κι ευέλικτο ρόστερ, καλύπτoντας όλες τις θέσεις με 2-3 παίκτες top επιπέδου. Και μπορεί ο Μάλκολμ Ντιλέινι να αποχώρησε, ωστόσο η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον κορυφαίο πασέρ στην EuroLeague, τον Νικ Καλάθη! Εν συνεχεία, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήλθε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της προπονητικής καριέρας του σε ό,τι αφορά τον Τομά Ερτέλ και τον τρόπο που χειρίστηκαν οι Καταλανοί την περίπτωσή του, μη επιτρέποντάς του να γυρίσει με την αποστολή από την Κωνσταντινούπολη.

Από εκείνη την ημέρα (22 Δεκεμβρίου) έχουν ρεκόρ 16-2, κατακτώντας μάλιστα το Copa del Rey στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Παρεμπιπτόντως, τα προηγούμενα έξι χρόνια οι Καταλανοί είχαν κατακτήσει μόλις τρεις τίτλους (Supercopa 2015, Copa del Rey 20118 & 2019), αλλάζοντας τέσσερις προπονητές σε αυτό το διάστημα (Πασκουάλ, Μπαρτζώκας, Αλόνσο, Πέσιτς). Κάπου εδώ έρχεται ο Πάου Γκασόλ. Ο κορυφαίος Ισπανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών θέλει να κλείσει την τεράστια καριέρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και επέστρεψε στο Palau έπειτα από δυο δεκαετίες στο ΝΒΑ και δυο δαχτυλίδια στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ.

Στην Μπαρτσελόνα ισχύει το διαχρονικό I Want It All And I Want It Now και ο τεράστιος Γκασόλ, ο οποίος είναι ανενεργός από τον Μάρτιο του 2019 έρχεται να προσφέρει λάμψη και εμπειρία στην superteam των Καταλανών!