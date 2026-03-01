Η ισπανική ομοσπονδία είναι ανοιχτή να κάνει νατουραλιζέ το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα

Ο Μοχάμεντ Νταμπόνε (14 χρ., 2.10 μ.) εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, και η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Ελίζα Αγκιλάρ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί μελλοντικά στη «Ρόχα».

Ο Μοχάμεντ Νταμπόνε έκανε θραύση με τα αναπτυξιακά τμήματα της Μπαρτσελόνα, αποτελώντας το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης μεταξύ των scouts που τον είδαν να ξεχωρίζει απέναντι σε αθλητές μεγαλύτερους σε ηλικία. Ο Νταμπόνε κατάγεται από τη Μπουρκίνα Φάσο και η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Ελίζα Αγκιλάρ, αναφέρθηκε στην περίπτωσή του.

Η επικεφαλής της FEB παραχώρησε συνέντευξη στην AS, μιλώντας για το ζήτημα του νατουραλιζέ στην εθνική Ισπανίας.

Ο Τσους Ματέο θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνονται νατουραλιζέ παίκτες που δεν έχουν συγκεκριμένους δεσμούς με τη χώρα. Συμφωνείτε με αυτό;

«Έχω μιλήσει πολύ με τον κόουτς Ματέο γι’ αυτό. Αν ο παίκτης έχει δεσμούς με την Ισπανία, αυτό θα ευνοούσε μια διαδικασία εθνικοποίησης. Όμως, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι, δεν είναι στο σχέδιο δράσης μας».

Μείνατε απογοητευμένη από τον Λορέντζο Μπράουν;

«Πρέπει να σέβομαι τις αποφάσεις των παικτών. Οι καριέρες τους είναι σύντομες και πρέπει να επιλέξουν ό,τι θεωρούν καλύτερο. Για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, δεν ήταν διαθέσιμος».

Σε τι επικεντρώνεται τώρα η FEB;

«Ο Ρις Ρόμπινσον είναι στη Μαδρίτη και ήδη βιώνει τη δική μας κουλτούρα και τη χώρα μας. Και αν προκύψει η επιλογή να γίνει νατουραλιζέ ο Νταμπόνε, θα μελετηθεί και θα αναλυθεί. Αν παίξουν ως νατουραλιζέ κάποια στιγμή, πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί έχουν ήδη δεσμούς με την Ισπανία».