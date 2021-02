ΤΣΣΚΑ: Επίσημα δικός της ο Λούντμπεργκ (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίφε Λούντμπεργκ (26, 1.93) από τη Ζιέλονα Γκόρα! Και έγινε ο πρώτος Δανός που θα αγωνιστεί στη ρωσική ομάδα. H συμφωνία θα είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η ΤΣΣΚΑ σπατάλησε σχεδόν 550.000 ευρώ για να πληρώσει τις ρήτρες τόσο για τον Λούντμπεργκ, όσο και για τον Μάικ Έρικ, τα δύο νέα αποκτήματα της.

Στη φετινή VTB League ο Δανός είχε 20.4 πόντους, 5.4 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ σε 18 αγώνες με την πολωνική ομάδα.

Iffe Lundberg is the first Dane in CSKA!

Guard @IffeLundberg (26 years old, 193 cm) has signed a contract with our club for the remainder of the season. The leader of the Danish National Team moved to CSKA from @basket_zg.#CSKAbasket pic.twitter.com/ZuLZz3U447

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 15, 2021