Η ΤΣΣΚΑ πλήρωσε 550.000 ευρώ για τα buyouts των Έρικ και Λούντμπεργκ!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι υποχρεωμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα δίχως τους τραυματίες Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τόκο Σενγκέλια και Ουίλ Κλάιμπερν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ενισχύθηκε με τις προσθήκες των Μάικλ Έρικ και Γκάμπριελ Λούντμπεργκ.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, η ΤΣΣΚΑ πλήρωσε 550.000 ευρώ στις Τουρκ Τέλεκομ και Ζιελόνα Γκόρα, αντίστοιχα για τα δυο buyouts!

CSKA Moscow were big spenders this week. They paid ~€550k for buyouts of Iffe Lundberg (Zielona Gora) and Micheal Eric (Turk Telekom), I was told. CSKA are missing top 3 of 4 CSKA players by efficiency at the moment.

