Ρεπόρτερ νόμιζε ότι ο Saras αποθέωσε τον Καλάθη και εκείνος ξεκαθάρισε πως έγινε το ακριβώς αντίθετο! (vid)

Η Μπαρτσελόνα πήρε δύσκολη νίκη στο ΣΕΦ, με τον Νικ Καλάθη στο τέλος να έχει κρίσιμες ενέργειες. Ο ομογενής γκαρντ έδωσε συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα και η ρεπόρτερ της Euroleague θέλησε να μάθει λεπτομέρειες για την συζήτηση του με τον Γιασικεβίτσιους, ο οποίος τον... αποθέωσε.

Του είπε, «με ένα πόιντ γκαρντ να παίζει έτσι...» και η ρεπόρτερ πίστεψε ότι το είπε για καλό. Μάλλον δεν ήταν έτσι όμως και ο παίκτης εξήγησε λεπτομέρειες.

Ο Νικ Καλάθης γελώντας ανέφερε ότι το σχόλιο του σήμαινε ότι έπαιξε άσχημα, με την ρεπόρτερ να γελά και το βίντεο να είναι απολαυστικό.

A compliment from coach or no? pic.twitter.com/XfW1oVcrBp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2021