Ξέσπασε κατά της ΤΣΣΚΑ ο Ντιλέινι για τον Τζέιμς (pic)

Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Μάικ Τζέιμς και την ΤΣΣΚΑ. Ένα επεισόδιο που έφερε στο σημείο ο Αμερικανός γκαρντ να μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Άλμπα, ενώ έκανε και unfollow τους πάντες στο instagram.

Στο πλευρό του Τζέιμς στάθηκε ο Μάλκολμ Ντιλέινι με τον γκαρντ της Αρμάνι να αναφέρει στο twitter τα εξής: «Οι ομάδες τιμωρούν τους παίκτες τους επειδή εκείνοι θέλουν να βρεθούν σε μια κηδεία και να τιμήσουν τους ανθρώπους που σήμαιναν περισσότερα γι' αυτούς από το μπάσκετ. Κάποιες φορές αυτή η δουλειά είναι άσχημη, είναι θλιβερό να σε βάζουν σε μια κατάσταση στην οποία σου ζητούν να ξεχάσεις την οικογένειά σου για έναν αγώνα».

So teams punish players for wanting to attend funerals and pay their respects to people that mean more to them than a basketball. This is a bad business at times and it’s sad we get put in situations where you’re asked to forget about your family for a game. Never will be me

— malcolm delaney (@foe23) January 26, 2021