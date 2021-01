Όπως αναφέρουν και σήμερα (8/1) στο Ισραήλ, είναι ειλημμένη η απόφαση της Χάποελ να αφήσει ελεύθερο τον Όντεντ Κάτας, ο οποίος στη συνέχεια θα αναλάβει τις τύχες του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ο Ρόι Κοέν από το «Sport5» του Ισραήλ υπογράμμισε ότι η Χάποελ βρίσκεται σε αναζήτηση ξένου προπονητή, όπερ και σημαίνει ότι ο Κάτας θα αποδεσμευτεί άμεσα ώστε να μετακομίσει στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού»

Hapoel Jerusalem will appoint a foreign head coach instead of Oded Kattash

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 8, 2021