Γιοκουμπάιτις: Αποσύρθηκε από το draft του ΝΒΑ (pic)

Μετά τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιώργο Καλαϊτζάκη, ακόμα ένας Ευρωπαίος απέσυρε τη συμμετοχή του από το draft του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις δεν θα βρεθεί στο draft, αφού αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο των 2 Ελλήνων.

Ο Γιοκουμπάιτις που πριν λίγες μέρες βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μετρά 7.4 πόντους και 3 ασίστ ανά ματς στη Euroleague με τη Ζαλγκίρις.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 8, 2020