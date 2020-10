Γιοκουμπάιτις: Με πρότυπο τον Διαμαντίδη και λαμπρό μέλλον, ο πιτσιρικάς που «άλωσε» το ΣΕΦ! (vids)

Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 του χρόνια, αλλά είναι κάτι παραπάνω ότι το όνομα του θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ματς της Euroleague, για την νέα σεζόν, πήρε και ευστόχησε στις κρίσιμες βολές για την Ζαλγκίρις Κάουνας και κάθε χρόνο κερδίζει πόντους, δείχνοντας ότι είναι... φτιαγμένος από τα καλύτερα υλικά και πλέον είναι πανέτοιμος να πάρει κάθε ευκαιρία που μπορεί να βρει στον δρόμο του.

Ήταν περίπου 2 χρόνια πριν όταν στην Λιθουανία γράφτηκαν τα πρώτα κομμάτια για εκείνον, τα οποία προέβλεπαν τα καλύτερα. Όπως οι περισσότεροι νεαροί, την ευκαιρία να δείξει τι είναι ικανός να κάνει την πήρε από την εθνική ομάδα νέων, με την οποία έλαμψε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2018. Μόλις στα 17 τράβηξε πάνω του σκάουτερ από ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά φυσικά και το ΝΒΑ, αφού τέτοια ταλέντα σπάνια ξεφεύγουν από τους Αμερικανούς. Ο Γιοκουμπάιτις είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους, έχει πλούσιο ταλέντο και έχει εκείνη την ψυχολογία που σύντομα το όνομα του θα γράφεται όλο και συχνότερα.

Γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου του 2000 ξεκίνησε την καριέρα του από τα παιδικά τμήματα της τοπικής ομάδας και έφτασε στην Ζαλγκίρις Κάουνας το 2017, η οποία δεν αφήνει τα ταλέντα να ξεφεύγουν από τα χέρια της. Τράβηξε την προσοχή το 2017 στο τουρνουά της Adidas, που έγινε στο Κάουνας, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου βγήκε MVP σε ένα καμπ στο Ισραήλ. Η ανάπτυξη του άργησε να έρθει, αλλά άλλαξε τα πάντα και άρχισε και να παίρνει βάρος και να δουλεύει σωστά για να αλλάξει το αδύνατο κορμί του. Σε αυτό συνέβαλε η μετάβαση του στην Ζαλγκίρις, η οποία δούλεψε μαζί του, το πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για εκείνη και κατά συνέπεια για το μπάσκετ της χώρας του.

ROKAS JOKUBAITIS The young gun coming up BIG in the clutch! pic.twitter.com/mVN6kpRebm

Ο πατέρας του έπαιζε και αυτός μπάσκετ και η μητέρα του είναι κοντά στο 1.80 οπότε ο μικρός ήξερα από την αρχή ότι το άθλημα του είναι αυτό, αφού είχε το ύψος και την διάθεση. Ανησύχησε με το ότι ήταν αρκετά αδύνατος, αλλά αυτό άρχισε να αλλάζει, με σκληρή δουλειά. Ο συνδυασμός της πιο σοβαρής ενασχόλησης με το μπάσκετ, μαζί με την προπόνηση που άρχισε να κάνει, είχε αποτέλεσμα, με πολλά μάτια να μαζεύονται πάνω του. Ο Γιασικεβίτσιους τον πήρε κοντά του και τότε όλα μπήκαν στην θέση τους. Ο νεαρός μετατράπηκε σε έναν ικανότατο γκαρντ, που βλέπει παρκέ και μπορεί να εκτελέσει.

«Νιώθω ότι βελτιώνομαι. Η προπόνηση με τον Γιασικεβίτσιους βοηθάει. Νιώθω πιο σίγουρος όταν παίζω εδώ. Πιστεύω ότι το μπασκετικό IQ μου αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός». Στην αρχή φοβόταν και τα... άκουγε από τον Σάρας, αλλά όλα άλλαξαν. «Ο Σαρούνας με έκανε πιο γενναίο. Φυσικά δεν πρέπει να το παρακάνω, αλλά δεν πρέπει να αισθάνομαι μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους».

Το 2018, όπως αναφέρεται στο 15min, ήταν εκείνος που βρέθηκε απέναντι στο ντεμπούτο των αδελφών Μπολ στην Λιθουανία, με το ESPN να ρίχνει τους προβολείς πάνω του. «Ο ΛαΜελο έδειξε ικανότητες και μειονεκτήματα, αλλά ο Γιοκουμπάιτις έλαμψε», έγραψαν οι Αμερικάνοι και δεν είχαν άδικο. Ο Γιασικεβίτσιους δεν έχασε χρόνο και τον έφερε στην πρώτη ομάδα της Ζαλγκίρις. Ήταν πλέον κοινό μυστικό ότι το παιδί αυτό δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα.

Ο πιτσιρικάς βρίσκεται πλέον δύο χρόνια στο ρόστερ της λιθουανικής ομάδας και σε αυτά έχει καταφέρει να σε 23 ματς στην Euroleague. Ντεμπούτο έκανε την σεζόν 2018/19 με 12 παιχνίδια και πάνω του όλη την πίστη του Σάρας και σε αυτά είχε 2.6 πόντους κατά μέσο όρο και 0.5 ασίστ. Την επόμενη σεζόν έπαιξε άλλα 10 παιχνίδια με 2.2 πόντους και 1.3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Όσο για τι βελτίωσε αυτά τα δύο χρόνια ο νεαρός απαντάει μόνος του: «Συνολικά, οι ικανότητες μου ως πόιντ γκαρντ έχουν βελτιωθεί, η αυτοπεποίθηση μου στην επίθεση ανέβηκε. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω βελτιωθεί σε πολλούς τομείς, όπως το σουτ μου από απόσταση, το δεξί μου χέρι (είναι αριστερόχειρας) και πολλά άλλα».

Rokas Jokubaitis does it in the clutch! pic.twitter.com/O9yy6hTVZh

Ο Γιοκουμπάιτις βλέπει όλο το μέλλον να είναι μπροστά του, λαμπρό και την δουλειά του να έχει αποτελέσματα που φαίνονται μέσα στο παρκέ. Ο νεαρός έθεσε συμμετοχή στο ντραφτ, οι σπουδές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή του, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ζαλγκίρις είναι μάλλον δύσκολο να φύγει αν δεν πάρει εγγυήσεις από κάποια ομάδα. Ο παίκτης της Ζαλγκίρις στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, κόντρα στον Ολυμπιακό, έδειξε ότι είναι πανέτοιμος να λάμψει και να αρπάξει κάθε ευκαιρία. Είχε σε 15:45'' 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο αφήνοντας άπαντες να ψάχνουν το όνομα του. Ο 19χρονος έμαθε τα μυστικά της θέσης κοντά στον Γιασικεβίτσιους και τώρα ο Μάρτιν, ένας προπονητής που ξέρει καλά να διαχειρίζεται νεαρούς, φαίνεται πρόθυμος να στηρίξει τον νεαρό.

Ο πιτσιρικάς έχει μαζέψει σπουδαίες εμπειρίες από την παρουσία του στην λιθουανική λίγκα, έχοντας 7.4 πόντους κατά μέσο όρο, 2.7 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ, ενώ έχει γράψει και την πρώτη του συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της χώρας του, έχοντας 7 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, αφού πρώτα είχε αγωνιστεί με την U16, U18 και U19. Ίσως αν το ντραφτ γινόταν το καλοκαίρι ως συνήθως ο μικρός να έκανε το ταξίδι, αλλά πλέον είναι για τις 18 Νοεμβρίου και μέχρι τότε η Euroleague θα έχει προχωρήσει. Αναλυτές από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ασχολήθηκαν με εκείνον, αλλά δεν τον βλέπουν στον πρώτο γύρο.

Το σκάουτινγκ επισημαίνει το ταλέντο του, τα όσα έχει κάνει στην Λιθουανία, αλλά και τα αρνητικά του, που έχουν να κάνουν κυρίως με την άμυνα και το δεξί του χέρι. Βέβαια, κάτι που επισημαίνεται απ' όλους είναι ότι ο μικρός δεν φοβάται να βγει μπροστά στην μεγάλη σκηνή. Παίζει μπροστά σε οπαδούς και είναι εκεί με όλη του την ψυχή. Θα πανηγυρίσει έξαλλα, θα μιλήσει στους αντιπάλους, θα φωνάξει στους συμπαίκτες του και γενικά θα βγάλει ψυχολογία τέτοια που δείχνει ότι η μεγάλη σκηνή είναι για εκείνον.

Ο Γιοκουμπάιτις είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι πρόκειται να μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον. Είναι ίσως το καλύτερο prospect που έχουν βγάλει οι Λιθουανοί εδώ και αρκετά χρόνια και αναμένεται να γίνει ένας πολύ καλός γκαρντ, που όμως το ταβάνι του το ξέρει μόνο ο ίδιος.

Πάντως, ο νεαρός μπορεί να είναι μεγαλωμένος σε μια σχολή που έχει βγάλει τρομερούς παικταράδες, πρότυπο όμως έχει από την Ελλάδα. Ο αριστερόχειρας γκαρντ ρωτήθηκε σε συνέντευξη του eurospects για τον αγαπημένο του ευρωπαίο και Αμερικανό παίκτη και απάντησε: «Θα διαλέξω τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Ρόντο».

Rokas Jokubaitis

6-4 195 lbs

Still 19 years old, he has the frame, tools, and creativity to become a NBA player. Big fan of his continual development in both physique + skill.

9.12.20 vs. Panathinaikos - 16 PTS, 2 STL, 17 MIN

9.13.20 vs. Olimpia Milano - 5 PTS, 4 AST, 21 MIN pic.twitter.com/EaDhlOpjmO

— Derek Murray (@dmurrayNBA) September 16, 2020