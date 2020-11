Ο Αχμέτ Ντουβερίογλου συνεργάστηκε άψογα με τον έτερο ψηλό της ομάδας του.

Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε πάσαρε στον Γιαν Βέσελι και ο Τσέχος έχοντας πάρει τα βήματα πέρασε κάτω από το καλάθι και κάρφωσε ανάποδα.

Δείτε τη φάση...

Ahmet Duverioglu finds @JanVesely24 in the pain as the Czech-Jet gets to work with the reverse JAM #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UxezztXGlC

