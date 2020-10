Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Λάρκιν και ο Παναθηναϊκός τον... κορονοϊό! (pics & vids)

Η EuroLeague στα χρόνια του κορονοϊού συνεχίζεται. Η αναφορά στην covid-19 είναι καθημερινό φαινόμενο, όμως το μπάσκετμπολ δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να σταματήσει. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν γνωστά κρούσματα σε Αρμάνι Μιλάνο, Αναντολού Εφές και Παναθηναϊκό! '

Ήδη η αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο - Άλμπα Βερολίνου έχει αναβληθεί, ενώ στον... αέρα βρίσκεται το ματς του Παναθηναϊκού στην Αγία Πετρούπολη με τη Ζενίτ.

Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα είναι σχεδόν γεμάτο. Και έχει αναμετρήσεις με μπόλικους πρωταγωνιστές. Και πολλά ρεκόρ που περιμένουν καρτερικά για να αλλάξουν κάτοχο.

Αυτά είναι τα tips για τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής

Η Βιλερμπάν δεν έχει αγωνιστεί από τη 2η αγωνιστική.

Οι Μάριους Γκριγκόνις, Νάιτζελ Χέις, Στιβ Βαστούρια και Τόμας Ουόλκαπ έχουν ξεκινήσει σε όλα τα ματς της Ζαλγκίρις.

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει φτάσει το σερί των ελεύθερων βολών στις 15.

A landmark for Arturas Milaknis, who has passed the 1500-point mark in the @EuroLeague ! pic.twitter.com/m29aaP3CMt

Δέκα διαφορετικοί παίκτες έχουν εμφανιστεί στις αρχικές πεντάδες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μόνο ο Νικίτα Κουρμπάνοφ έχει ξεκινήσει σε όλα τα ματς.

Ο Μάικ Τζέιμς έχει σημειώσει τουλάχιστον ένα τρίποντο στα 25 από τα 26 τελευταία παιχνίδια του. Παράλληλα, είναι ο 4ος σκόρερ της EuroLeague με 17.6 πόντους.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν (3ος σκόρερ φέτος με 19.2 πόντους) χρειάζεται άλλους 19 πόντους για να συμπληρώσει 1.500 στην καριέρα του. Αν επαληθεύσει τον μέσο όρο του θα το κάνει απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο θέλει 5 κλεψίματα για να φτάσει τα 100 στην καριέρα του στη EuroLeague.

Πέρσι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις με τη Ζενίτ, 98-79 στην Αγία Πετρούπολη, 96-81 στο ΟΑΚΑ.

Στον πάγκο της Ζενίτ βρίσκεται ο επί δύο σεζόν προπονητής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ. Ενώ στη διοίκηση της ρωσικής ομάδας ο Μάνος Παπαδόπουλος, το «σώμα και η ψυχή» του Παναθηναϊκού για 30 χρόνια!

Δύο κλεψίματα χρειάζεται ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να συμπληρώσει την πρώτη εκατοντάδα στη EuroLeague.

Μόλις ο Κίφερ Σάικς πετύχει δύο πόντους θα έχει φτάσει τους 100 στην καριέρα του.

Ένα τουλάχιστον κλέψιμο έχει πετύχει ο Μάρκους Φόστερ στα τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό.

Την 3η, την 4η και την 5η αγωνιστική η Ζενίτ δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, εξαιτίας των απανωτών κρουσμάτων κορονοϊού.

The BEST PLAYS from the MVP...

Συνέπεια! Ο Σκότι Ουιλμπεκίν έχει πετύχει τουλάχιστον δύο τρίποντα σε 30 από τα 31 τελευταία παιχνίδια της Μακάμπι. Και έχει σημειώσει τουλάχιστον ένα στα 32 από τα τελευταία 33 ματς!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «τρέχει» ένα σερί 15 ελεύθερων βολών από την περσινή σεζόν.

Eντεκα ριμπάουντ πρέπει να μαζέψει ο Οθέλο Χάντερ (429) για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση (439).

Ο Γιαν Βέσελι έχει σκοράρει 2.366 πόντους. Χρειάζεται άλλους 23 για να αφήσει ξωπίσω του τον πλέι μέικερ της ΑΕΚ και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Τζέι Αρ Χόλντεν, ο οποίος σημείωσε 2.388 στη EuroLeague.

Οι Βάλτερ Ταβάρες και Ουσμάν Γκαρουμπά ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία, έχοντας ο καθένας από 1.2 κοψίματα σε κάθε παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ταβάρες χρειάζεται 8 κοψίματα για να προσπεράσει τον Στεφάν Λάσμε στη σχετική λίστα. Στα 174 έχει σταματήσει ο σέντερ απ' την Γκαμπόν.

Τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις έχει η Ρεάλ με αντίπαλο την Μπάγερν στη Μαδρίτη, οι δύο απ' αυτές με ενεργητικό 100+ πόντων!

Ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς, ο οποίος φέτος κάνει πράματα και θάματα στο παρκέ, χρειάζεται ακόμη 33 πόντους για να συμπληρώσει 1.000 πόντους στην καριέρα του.

Αν ο Λεόν Ραντόσεβιτς αγωνιστεί, θα είναι η 200ή συμμετοχή του.

Let this sink in...

Excellent offense + very good defense +9.2 PTS per 40 mins

In 5 games, he created 96 PTS w/ only 3 TO No @euroleague player is more efficient

With #Lucic on court, 1.82 PTS per possessions Would be All-Time @EuroLeague Best#SAPSports pic.twitter.com/dvBXMxt781

