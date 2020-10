Το μήνυμα του Μάνου Παπαδόπουλου για το ματς Ζενίτ-Παναθηναϊκός (vid)

Ενόψει του αγώνα μεταξύ Ζενίτ-Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ (29/10, 19:00) ο πάλαι ποτέ παράγοντας των «πρασίνων» έστειλε το δικό του μήνυμα!

Όπως είναι γνωστό υπήρξε στα διοικητικά δρώμενα των «πρασίνων» από διάφορα πόστα (έφορος, γενικός αρχηγός, μάνατζερ, τιμ μάνατζερ, αντιπρόεδρος, πρόεδρος) τα τελευταία 29 χρόνια και σίγουρα θα έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

«Ελπίζω να απολαύσετε το παιχνίδι» είπε στα ελληνικά ο Μάνος Παπαδόπουλος, μεταφέροντας το ίδιο μήνυμα στα αγγλικά και στα ρωσικά.

Manos The Last Don knows the Beauty of the basketball.



Our game with @paobcgr supposed to be kind of that.https://t.co/UkFQ0sfl6w pic.twitter.com/XZGPEUPdWi

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 27, 2020