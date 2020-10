Ζαλγκίρις: Χωρίς Γκαρίνο - Μπλάζεβιτς στη Ρωσία (pic)

Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Euroleague, η ομάδα του Κάουνας ταξιδεύει για τη Ρωσία.

Η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει την Χίμκι (09/10, 20:00) την δεύτερη αγωνιστική και θέλει το «διπλό», αλλά δεν θα έχει στην διάθεσή της δύο παίκτες.

Ο Μάρτιν Σίλερ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Πατρίσιο Γκαρίνο και Μάρεκ Μπλάζεβιτς, όπως έγινε γνωστό.

Patricio Garino (minor setback with his knee) and Marek Blazevic are not travelling with Zalgiris to the Euroleague away game vs Khimki.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 8, 2020